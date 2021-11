Lady Gaga: 5 curiosità ‘televisive’ e gossip social sulla diva di House of Gucci

Dopo aver infiammato, ieri sera, una piovosa Milano sul red carpet per l’anteprima di ‘House of Gucci’, tra qualche ora, Lady Gaga sarà la special guest star, di ‘Che Tempo Che Fa’, in onda su Rai 3, per presentare il nuovo film di Ridley Scott, dove veste i panni di Patrizia Reggiani nella sconvolgente storia della famiglia della casa di Alta Moda italiana.

Considerata una delle artiste più eclettiche del nostro tempo, Lady Gaga nel corso della sua carriera ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, tra cui 12 Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Critics’ Choice Awards, un Premio BAFTA, e a 35 anni è la cantante che ha venduto più copie digitali nella storia della musica internazionale, con 35 milioni di album venduti nel mondo, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni, diventando una delle musiciste più celebri di tutti i tempi ed entrando più volte nel Guinness dei Primati.

Scopriamo qualche curiosità sull’artista del momento:

L’interprete italo-americana, qualche ora fa, è diventata la protagonista di un inedito siparietto. Scortata da un’auto della guardia di finanza, Lady Germanotta, bloccata nel traffico del capoluogo lombardo, si è espressa in perfetto italiano, lasciandosi andare ad un’espressione non troppo elegante: ‘Che ca… succede?’. La Instagram Stories, postata sul suo account ufficiale, ha fatto il giro del web.

14 Novembre 2021 Lady Gaga in macchina e Guardia di Finanza (Alzate il volume) pic.twitter.com/7cd7nWqV5V — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) November 14, 2021

L’intervista iconica di Simona Ventura a Quelli che il calcio

Alla corte di Fabio Fazio, Lady Gaga ritroverà Simona Ventura. La conduttrice, nel lontano aprile 2009, ospitò a ‘Quelli che il calcio’, quella che sarebbe diventata una delle popstar più iconiche del ventunesimo secolo. L’iconica intervista, negli anni, è passata alla storia per l’esilarante botta e risposta tra la padrona di casa e la sua ospite.

A distanza di 12 anni, la Ventura, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, ha rivelato, per la prima volta, retroscena inediti di quell’incontro:

Penso a Lady Gaga. Ho qui in giro un biglietto che mi scrisse dopo essere stata a Quelli che il calcio. Ricordo che era arrivata in taxi e non avemmo il tempo di preparare l’intervista. E ricordo benissimo il suo carisma, ne rimasi sconvolta. Il giorno dopo mi mandò un mazzo di fiori e un biglietto: ‘Grazie Simona perché sei stata l’unica in Italia a volermi nel suo programma’. Da lì esplose.

Cristiano Malgioglio cugino di Lady Gaga? La smentita

Cristiano Malgioglio è un parente di Lady Gaga? In realtà, no. E’ lo stesso cantautore a smentire qualsiasi tipo di legame familiare con la cantante durante la sua partecipazione all’ultima edizione di ‘Tale e quale show’:

No non sono veramente il cugino di Lady Gaga è un leggeneda… la mia bisnonna si chiamava Germanotta ed era delle parti di Naso. L’ho conosciuta la prima volta nel programma di Simona Ventura. Era venuta a presentare il suo brano. Una volta usciti mentre lei aspettava la macchina io avevo un ghiacciolo in mano e lei mi ha chiesto: ‘I want ice lolly’. Gliel’ho dato e sono andato via.

Le imitazioni di Lady Gaga in tv

Stefani Joanne Angelina Germanotta è stata una delle più imitate protagoniste a ‘Tale e quale show’. Quest’anno, Stefania Orlando ha cercato di riprodurre l’anima più dolce della cantautrice in ‘Million Reasons’. Nel 2015, Laura Freddi ha cantato sulle note di ‘Poker Face’. Quattro anni dopo, Lidia Schillaci si è esibita sulle note di ‘Shallow’, colonna sonora della pellicola ‘A star is born’, ricevendo una menzione speciale dalla stampa americana per la sua interpretazione.’Bad romance’, invece, è stata il pezzo scelto per le performance di Serena Autieri, Vittoria Belvedere e Matilde Brandi.

A TALE E QUALE SHOW ESIBIZIONE POKER FACENELLE VESTI DI LADY GAGA.COREOGRAFIE DI FABRIZIO MAININI. Posted by Laura Freddi on Friday, June 17, 2016

Sotto la maschera di Lady Gaga in ‘Star in the star’, esperimento dell’ultima stagione di Canale 5, si nascondeva Silvia Salemi.

Le prime apparizioni in tv di Lady Gaga

Lady Gaga ha preso parte, in qualità di doppiatrice, ai ‘I Simpons’, nell’episodio 23×22 del 2012. Prima di affermarsi nel mondo dello spettacolo, ha partecipato ad alcuni film e serie tv americane, in alcuni casi come cameo. A quindici anni fa risale il suo esordio in tv nell’episodio ‘Piccoli boss crescono’ della serie cult ‘I Soprano’.