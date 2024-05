L’Acchiappatalenti, la conferenza stampa in diretta dalle 14:00

Dalle 14:00 TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa di presentazione di L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci

Oggi, alle 14:00, presso l’Auditorium del Foro Italico in Roma, si tiene la conferenza stampa di presentazione di L’Acchiappatalenti. Si tratta del nuovo show di Milly Carlucci che andrà in onda su Rai 1 per cinque settimane a partire da venerdì 10 maggio.

Cinque saranno gli “acchiappatalenti” che dovranno contendersi i vari concorrenti che si proporranno a loro. Si tratta di Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. In giuria invece siederanno Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Simona Ventura, che ricoprirà il ruolo di presidente.

In conferenza stampa, oggi, saranno presenti tutto loro, insieme al direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, al suo vicedirettore, Claudio Fasulo, e a Marco Tombolini, ceo di Fremantle Italia.

L’Acchiappatalenti: come funziona

Le prime quattro puntate di L’Acchiappatalenti si divideranno in due manche. Nella prima manche gli Acchiappatalenti hanno 15 secondi per scegliere un talento durante l’esibizione. Se nessun Acchiappatalenti si prenota, la produzione assegna arbitrariamente il talento. Nella seconda manche, cinque nuovi talenti si esibiscono e gli Acchiappatalenti possono decidere, in 15 secondi, se sostituire il talento selezionato o assegnato nella prima manche.

La giuria vota dopo ogni scelta, dando un voto da 0 a 10. La classifica finale combina i voti della giuria con i voti social per decretare il vincitore, che accede di diritto alla finale. Inoltre Simona Ventura, in qualità di presidente della giuria, indica un secondo talento che ottiene l’accesso alla finale. Questo concorrente può essere diverso da quello che ricopre il secondo posto nella classifica combinata tra voto della giuria e voto del pubblico da casa.

Nella finale ogni Acchiappatalenti si esibirà con i propri talenti giunti in finale. Nel caso nessuno dei suoi talenti sia giunto in finale, la produzione gliene assegnerà almeno uno. Il voto dell’esibizione terrà dunque conto della partecipazione anche dell’Acchiappatalenti.

TvBlog, a partire dalle 14:00, seguirà con il consueto liveblogging la conferenza stampa di L’Acchiappatalenti. Vi daremo, dunque, conto di tutte le dichiarazioni e di tutto quanto verrà rivelato circa la trasmissione.