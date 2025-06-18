L’abito da sogno di Chiara Ferragni indossato al matrimonio degli amici

Chiara Ferragni sta vivendo dei momenti di relax nella città di Napoli, dove ha partecipato al matrimonio di due suoi amici. L’influencer sta infatti documentando la sua permanenza nella città partenopea sui social e sono spuntate alcune fotografie che la ritraggono a bordo di un motorino tra visite al Duomo e food tour gastronomico che le ha permesso di assaggiare le specialità culinarie del posto. Si è concessa una pizza da Concettina ai tre Santi e un caffé da Sansone e, in qualità di ospite delle nozze, ha indossato un abito molto elegante che ha sfoggiato sul web.

L’outfit di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale – ex moglie di Fedez – ha partecipato alle nozze dei suoi amici napoletani insieme ad Angelo Tropea, il suo carissimo e inseparabile amico. Per l’occasione Chiara ha quindi scelto un look molto semplice con un tocco glam, e ha anche puntato sul colore e su dei sandali bassi comodissimi. Del resto, i suoi outfit sono sempre stati molto diversi: al baby shower organizzato da Veronica Ferraro aveva ad esempio indossato delle bermuda corte, mentre in un evento a Lisbona aveva preferito un abito da sera bianco e nero. Per questo attesissimo matrimonio indossa invece un vestito dal colore fluo, che è tra l’altro la vera tendenza dell’estate 2025.

L’outfit è firmato Des Phemmes, marchio del designer Salvo Rizza. Il modello si chiama Riviera e costa circa 980 euro. Si tratta di un abito scivolato, un tubino a tre quarti con una scollatura asimmetrica e dei drappeggi sul corpetto che danno movimento al tessuto. A incorniciare il tutto ci sono le linee minimal ed essenziali, con incrostazioni gioiello con perle e cristalli cucite. Chiara Ferragni ha quindi scelto adesso la comodità e ha voluto dire addio ai tacchi alti e alle pettinature complesse. Questa volta ha sfoggiato dei sandali bassi in corda con suola in rafia, mentre i capelli sono sciolti sulle spalle con beach waves mosse e morbide.

Il silenzio rotto su Fedez