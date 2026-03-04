La7, stasera in onda uno speciale su San Francesco con Cazzullo e Branduardi

Stasera Mercoledì 4 marzo, La7 offrirà ai suoi spettatori un’esperienza unica con la messa in onda di San Francesco: Il primo italiano, un episodio speciale della serie Una Giornata Particolare.Un’occasione per esplorare la vita e l’eredità del santo di Assisi, attraverso il racconto avvincente di Aldo Cazzullo e le suggestive melodie di Angelo Branduardi.Lo speciale

Stasera Mercoledì 4 marzo, La7 offrirà ai suoi spettatori un’esperienza unica con la messa in onda di San Francesco: Il primo italiano, un episodio speciale della serie Una Giornata Particolare.

Un’occasione per esplorare la vita e l’eredità del santo di Assisi, attraverso il racconto avvincente di Aldo Cazzullo e le suggestive melodie di Angelo Branduardi.

Lo speciale si sviluppa tra gli affreschi di Giotto nella Basilica di Assisi, dove è custodito il corpo di San Francesco, e la prima della performance teatrale che ha affascinato il pubblico nei principali teatri italiani, raccogliendo un entusiasmo crescente e sold out ovunque. Tanti gli ospiti, tra cui la presenza di Jovanotti. Il noto cantautore sarà protagonista in questo speciale.

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Un incontro speciale tra musica e spiritualità e storia

L’incontro tra Cazzullo e Branduardi si trasforma in un viaggio emozionante, che va oltre la semplice narrazione storica. L’obiettivo è quello di portare sul piccolo schermo la spiritualità e la magia del grande evento teatrale, che ha riscosso un successo straordinario in tutta Italia.

Il racconto di Cazzullo, arricchito dalle musiche evocative di Branduardi, si trasforma in una riflessione profonda sul messaggio di pace e di amore universale che San Francesco ha lasciato al mondo

. L’evento si configura come una orazione civile, che unisce il passato e il presente, invitando il pubblico a riflettere sull’attualità del messaggio di Francesco, che continua a parlare al cuore delle persone.

A otto secoli dalla sua morte, l’opera teatrale e televisiva di Cazzullo e Branduardi celebra l’autenticità del messaggio di San Francesco, una figura che ha segnato la storia, diventando simbolo di speranza, pace e umiltà. Un racconto che si rivela ancora incredibilmente contemporaneo, capace di attraversare i secoli e di mantenere intatta la sua forza evocativa.

L’ appuntamento televisivo offrirà al pubblico una visione unica di uno dei santi più amati di sempre, raccontato con emozione, musica e una narrazione potente.