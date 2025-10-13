La Zanzara, Cruciani urla contro Parenzo: “Ma vaff…, ti dovrei togliere quattro giorni di stipendio!”

La Zanzara è diventato un appuntamento irrinunciabile per chi cerca un’alternativa al politically correct e alla banalità della comunicazione tradizionale. Conducono il programma Giuseppe Cruciani e David Parenzo, due nomi noti della radiofonia che, con il loro stile pungente e senza censure, hanno costruito un format che affronta temi di attualità con un approccio provocatorio e diretto. Ma, se siete abituati alle invettive in onda, questa di cui vi parliamo oggi non si era mai ascoltata: le parole di Cruciani nei confronti di Parenzo.

La Zanzara è uno spazio libero, un’arena dove gli ascoltatori possono esprimere senza remore le proprie opinioni. La peculiarità del programma risiede proprio nella sua capacità di trattare qualsiasi argomento, anche il più scottante, senza paura di scontrarsi con l’establishment o di incorrere nelle critiche della politica o dei media tradizionali. Qui non ci sono tabù: tutto può essere messo in discussione e la verità è quella che si svela attraverso una dialettica vivace e spesso irriverente.

Il programma, trasmesso su Radio 24, è ormai un cult. Ed è destinato a diventarlo anche quello che è avvenuto in una delle ultime puntate.

Cruciani urla contro Parenzo

Giuseppe Cruciani, noto per il suo carattere deciso e le sue opinioni forti, è il volto più controverso di La Zanzara. Con una carriera che lo ha visto protagonista in vari ambiti giornalistici, Cruciani non ha mai nascosto la sua natura di “anticonformista” e di “spina nel fianco” per i poteri consolidati. La sua passione per la provocazione lo ha portato a sperimentare nuovi format e a rompere con le convenzioni della comunicazione tradizionale, ponendo La Zanzara come una voce fuori dal coro.

David Parenzo, dal canto suo, porta un tono più moderato, ma non per questo meno incisivo. Con il suo approccio equilibrato e la capacità di bilanciare le opinioni contrastanti, Parenzo è il contrappeso ideale alle esternazioni più esuberanti di Cruciani. Ma, questa volta, la notizia non arriva dallo sfogo di qualche telespettatore. Sono esattamente i due conduttori, i protagonisti. Uno presente, l’altro assente.

I due, spesso in disaccordo. Ma questa volta, lo sfogo di Cruciani nei confronti del collega è di quelli veementi, come testimoniano anche i video che circolano sui social, che richiamano una delle ultime puntate de La Zanzara. L’argomento del contendere è l’assenza di Parenzo in onda, perché impegnato nella convention dei Giovani di Confindustria a Capri: “Quell’imbecille maledetto – esordisce Cruciani con la solita verve – siccome è pagato dai Giovani di Confindustria per fare un convegno, mi ha assicurato dicendomi ‘non ti preoccupare'”. Cruciani, alle 18.44, si collega e ascolta il talk in cui è presente, come moderatore, Parenzo: “Alle 18.44, mi avevi promesso che alle 18 saresti stato qui, maledetto!”. Cruciani urla, è incontenibile. E racconta i retroscena: “Noi abbiamo costruito tutta un giornata in cui lui viaggia verso Capri, registriamo delle cose, facciamo delle cose e questo alle 18.44 è seduto lì a parlare di innovazione!”. Non manca l’ironia nello sfogo di Cruciani: “Per carità, va benissimo, perché i Giovani di Confindustria bisogna venerarli e mettersi in ginocchio”. E, alla fine, gli argini si rompono: “Ma vaff…, ti dovrei uno, due, tre, quattro giorni di stipendio, porca p…”.