La Volta Buona, le indiscrezioni sul programma di Caterina Balivo; “Si allunga fino a giugno”

Quella degli ascolti televisivi è un’arena dove si battaglia per ogni punto percentuale, merce preziosa da conquistare e rivendere con fatica. Come i centimetri da sommare per arrivare alla vittoria, evocati nel memorabile discorso del coach Tony D’Amato (interpretato da un Al Pacino in stato di grazia) in Ogni maledetta domenica.

I punti percentuali degli ascolti televisivi stanno ai centimetri del football americano: messi assieme fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. In quel campo di battaglia che ha i dati Auditel come perimetro da tempo emerge, senza fare troppo rumore, La volta buona di Caterina Balivo. Gli ottimi risultati di questa stagione trovano conferma negli indici d’ascolto.

Lo scorso venerdì 11 aprile il talk show condotto da Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai 1, appena prima de Il Paradiso delle Signore, ha totalizzato un 14,2% di share con 1 milione 520 mila spettatori nella prima parte della trasmissione, dato salito al 17,2% di share (con 1 milione e 473 mila spettatori) nella seconda parte.

Numeri eloquenti che testimoniano l’apprezzamento da parte del pubblico di Rai 1. Non per nulla in queste ore circolano indiscrezioni che parlano di un probabile prolungamento fino a giugno della trasmissione in onda da lunedì a venerdì nel day time pomeridiano (dalle 14:05 alle 16:00) sulla rete ammiraglia della Rai.

La volta buona, il programma di Caterina Balivo potrebbe allungare fino a giugno

I dati Auditel continuano a confermare il successo di La volta buona. Che, infatti, sembra destinato a essere prolungato fino alla fine del mese di giugno. Con l’arrivo dell’estate la programmazione Rai lascia spazio a diversi avvicendamenti. I programmi che hanno accompagnato i telespettatori nel corso dell’anno passano il testimone ad altri contenitori televisivi dal taglio spiccatamente estivo.

In alcuni casi però la “staffetta” viene posticipata. Questo sembra essere il caso de La volta buona. Lo show pomeridiano condotto da Caterina Balivo dovrebbe chiudere i battenti tra fine maggio e inizio giugno per poi ripresentarsi a settembre con la nuova stagione. Diverse voci però danno per probabile una coda decisamente più lunga per la trasmissione, che così andrebbe a chiudere alla fine di giugno.

L‘azienda sembra orientata a allungare di altre venti puntate la durata del programma post prandiale. A quanto si sa, una richiesta analoga è stata rivolta anche a uno show di grandissimo successo per Rai 1 come Affari Tuoi di Stefano De Martino. In questo modo sulla messa in onda di La volta buona calerebbe il sipario il 27 giugno. Una durata da record che la dice lunga sul gradimento del pubblico di Rai 1.

La volta buona, un pilastro del palinsesto pomeridiano di Rai 1

Rai 1 mostra di aver costruito un palinsesto pomeridiano di prim’ordine. E questo in una fascia oraria dove la concorrenza di Canale 5 è piuttosto serrata, con la leadership degli ascolti sempre saldamente nelle mani di Uomini e donne (24.1% di share e 2.261.000 spettatori radunati nella giornata di venerdì 11 aprile) e la presenza di due soap come il sempreverde Beautiful e Tradimento, l’ultima arrivata in casa Mediaset nel fortunato filone delle dizi turche.

In questi mesi La volta buona è stato un appuntamento fisso prima del seguitissimo period drama Il Paradiso delle Signore (che viaggia intorno al 20-21% di share), a cui fa seguito il programma di infotainment di Alberto Matano. La vita in diretta, con picchi di share piuttosto alti tra i contenitori della fascia pomeridiana.

Dal prossimo settembre Caterina Balivo tornerà ad ospitare nel suo salotto celebrità del mondo dello spettacolo insieme ai quali affrontare anche tematiche legate all’attualità. A completare la scaletta di La volta buona non mancano chiacchierate più approfondite con personaggi televisivi, tra novità da lanciare nel campo delle fiction e dei programmi tv, filmati e racconti tutti da commentare.