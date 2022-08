Massimo Ranieri torna alla fiction. Il cantante napoletano non ha mai nascosto il suo amore per la recitazione, prendendo parte a numerosissimi progetti televisivi tra Rai e Mediaset. Ora è il turno di Canale 5, per cui sta preparando La voce che hai dentro, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni.

Di cosa parla La voce che hai dentro?

La trama de La voce che hai dentro vede Ranieri interpretare il protagonista Michele Ferrara (Massimo Ranieri), uomo che torna libero dopo dieci anni di carcere a Poggioreale con l’accusa di aver ucciso il padre Mimmo, cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali.

Uscito di prigione, lo aspetta un’importante sfida: salvare la sua famiglia e la stessa casa discografica. Sua moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini), infatti, hanno intenzione di venderla a Gaetano Russo (Gianfranco Gallo), antagonista del racconto.

Per raggiungere l’obiettivo, Michele (che nasconde un segreto), può contare sul sostegno della figlia Anna (Giulia D’Aloia), virtuosa del pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre, e di Regina (La Niña), giovane e talentuosa trapper.

Una fiction nata da un’idea di Massimo Ranieri

Con la voce che hai dentro, Massimo Ranieri torna così a Mediaset, dopo numerose esperienze in Rai. La fiction, otto episodi per quattro prime serate, è prodotta da Lucky Red, è nata da un’idea dello stesso Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg (Il silenzio dell’acqua) e Leonardo Valenti (Romanzo criminale-La serie), in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli (Imma Tataranni) e Laura Sabatino (Furore).

A scrivere la sceneggiatura Ludwigg e Valenti, con Iole Masucci e Laura Sabatino. Alla regia, invece, Eros Puglielli. “Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni”, ha detto Massimo Ranieri, “e devo dire grazie a Mediaset e alla Lucky Red”. Nel cast, oltre agli attori sopra citati, ancora Nando Paone e Ruben Rigillo. La data di messa in onda de La voce che hai dentro non è stata comunicata, ma è probabile che la fiction vada in onda nel 2023.

Massimo Ranieri torna a Mediaset

Un ritorno alla fiction, per Massimo Ranieri: l’ultima esperienza in questo senso risale al 2012, quando fu protagonista per Raiuno di Sabato, domenica e lunedì.

Su Canale 5, invece, l’ultima volta che il cantante ed attore aveva recitato risale al 2007, quando fu protagonista con Anna Galiena di Senza via d’uscita-Un amore spezzato, film-tv in due puntate. Prese anche parte a Camera Cafè, nella seconda e terza stagione, interpretando Anselmo Pedone, impiegato affetto da balbuzie e spesso nel mirino di Luca (Luca Bizzarri).

Per Ranieri si tratta anche del ritorno al lavoro dopo il brutto incidente di cui è stato protagonista nel maggio 2022 quando, durante un concerto al Teatro Diana di Napoli, è caduto provocandosi la rottura di una costola.