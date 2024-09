Perché oggi 23 settembre 2024 non va in onda La vita in diretta. Quando torna il programma di Alberto Matano e cosa va in onda al suo posto

Perché La vita in diretta non va in onda oggi 23 settembre 2024

Nella giornata di oggi, lunedì 23 settembre 2024, stop de La Vita in diretta, il programma del daytime di Rai 1 condotto da Alberto Matano non andrà in onda.

La motivazione è direttamente connessa allo sciopero proclamato dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl e Snater, a causa del rifiuto dei lavoratori di approvare la proposta di rinnovo del Contratto di lavoro per dirigenti, impiegati e operai, che oggi sta impattando significativamente sulla programmazione delle tre reti, inclusa quella di Rai 1.

La vita in diretta non va in onda oggi 23 settembre 2024: cosa va in onda al suo posto

Al posto della puntata odierna, secondo fonti di TvBlog, andrà in onda una replica della fiction Sempre al tuo fianco.

La serie tv – una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella – vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali.

Gli episodi, basati su eventi reali che hanno coinvolto il personale della Protezione Civile, si concentrano su Sara Nobili (Ambra Angiolini), responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli. Sara ha affrontato alluvioni, guasti alle funivie, emergenze sanitarie e vari tipi di interventi coordinati dalla Protezione Civile, evitando gravi rischi per il territorio. Un momento decisivo nella sua carriera si verifica quando le viene comunicato che è candidata per il ruolo di Capo delle Emergenze.

L’altro candidato è Renato Lussu (Andrea Bosca), un medico e ricercatore rispettato con vasta esperienza nelle missioni in Africa e, più importante, il nuovo compagno di Sara dopo il divorzio da Massimo (Peppino Mazzotta), padre di sua figlia Marina (Tecla Insolia), una ragazza ribelle in conflitto con i genitori a causa del loro divorzio. Marina non accetta la nuova relazione della madre con Renato – tuttavia, la loro comune passione per l’ambientalismo potrebbe attenuare i conflitti – e non desidera seguire la madre a Roma per il nuovo incarico..

La vita in diretta non va in onda oggi 23 settembre 2024: lo sciopero dei lavoratori Rai

Le ragioni dello sciopero comprendono: il piano industriale e le prospettive future dell’azienda (la vendita di quote supplementari di Rai Way per finanziare il piano); l’incertezza sul sostegno economico all’azienda; l’incertezza sull’importo e sulle modalità di riscossione del canone a partire dal 2025, a causa della riduzione nel 2024.

Il comunicato Usigrai:

L’Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai, condivide le preoccupazioni di impiegati, tecnici, operai e quadri dell’azienda che domani saranno in sciopero. L’incertezza sulle risorse destinate al servizio pubblico, il futuro di RaiWay e un piano industriale ancora sulla carta, sono il sintomo di una Rai bloccata da partiti e governo che puntano ad una nuova spartizione delle poltrone, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione.

Per L’Usigrai il rilancio dell’Azienda parte anche da un approccio diverso al tema dei rinnovi contrattuali che metta al centro del confronto sullo sviluppo del Servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, il ruolo dei dipendenti della Rai.

Quando torna La vita in diretta?

L’appuntamento è per domani, martedì 24 settembre 2024 alle ore 17:15 su Rai 1.