Perché La Vita in Diretta oggi, lunedì 18 settembre, non va in onda? A una settimana dal kick-off stagionale, infatti, il rotocalco pomeridiano di Rai 1 si prende un pomeriggio di pausa e lascia Alberto Matano, le sue storie e i suoi ospiti a casa. Ma vediamo le ragioni dell’assenza de La Vita in Diretta dal palinsesto di Rai 1 di questo lunedì 18 settembre e quando torna.

La Vita in Diretta del 18 settembre 2023 lascia spazio a “Tutti a scuola”

A prendere il posto del rotocalco del daytime di Rai 1 c’è lo speciale “Tutti a scuola“, il consueto appuntamento con la cerimonia inaugurale dell’anno scolastico, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e arrivato alla sua 23esima edizione. Non manca mai in questa occasione il Presidente della Repubblica: sarà proprio Sergio Mattarella a chiudere l’evento e ad augurare un buon anno scolastico a tutti gli alunni di ogni ordine e grado.

La cerimonia va in onda in diretta su Rai 1 dalle 16.35, quindi dopo La Volta Buona e Il Paradiso delle Signore. Quest’anno Tutti a scuola si svolge presso l’Istituto tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì, lunedì 18 settembre: a condurre la diretta televisiva ci sono Flavio Insinna, ormai habituè dell’evento, con la partecipazione di Malika Ayane. Ospiti musicali Alfa e I The Kolors, mentre sono previsti un intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone e la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Tanti i contributi preparati da alunni di scuole provenienti da tutta Italia con esibizioni canore, coreografie preparate dai licei coreutici, estratti da musical. Previsti anche momenti di incontro, come quelli con il Presidente del CONI Giovanni Malagò e con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli per parlare di sport con gli atleti Simone Giannelli e Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu.

Alle 18.55 spazio, come sempre, al game del preserale, Reazione a Catena.

Quando torna La vita in diretta?

La regolare programmazione de La Vita in Diretta riprende martedì 19 settembre, con il consueto appuntamento nel pomeriggio di Rai 1 a partire dalle 17.05 e fino alle 18.40, per dare la linea a Reazione a Catena.