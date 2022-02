La Vita in diretta, Cristiano Malgioglio fa cadere i fiori: “Sono allergico. Ho troppo prurito” (video)

Cristiano Malgioglio, ospite de ‘La Vita in diretta’, oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, per dare le pagelle ai cantanti e alle canzoni di ‘Sanremo 2022‘, si è reso protagonista di un siparietto molto divertente che ha suscitato l’ilarità del popolo di Twitter.

Il simpatico paroliere, per allontanare i fiori (simbolo del ‘Festival di Sanremo’ dalle origini) dal proprio banchetto, ha fatto cascare a terra tutte le composizioni floreali:

Ho troppo prurito. Mi dispiace. Io amo molto i fiori di campo. Non è un disastro: Io sono allergico. Scusatemi. Posso essere allergico ai fiori. So che non è carino. Mi dispiace molto. Perché mi avete messo i fiori. Non voglio fiori, giuro sono allergico. Sono felice, ti ringrazio molto.