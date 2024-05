Dopo anni di fiction Rai, Ivan Cotroneo e Monica Rametta debuttano su Netflix con La vita che volevi, serie tv che propone agli abbonati un tema delicato ma attuale, quello della transizione di genere, tramite l’interpretazione dell’attrice protagonista Vittoria Schisano, che ha lei stessa raccontato di aver intrapreso quello stesso percorso in passato. Ma di cosa parla La vita che volevi? Proseguite nella lettura per scoprirlo!

La vita che volevi, quando esce?

La nuova miniserie Netflix è disponibile dalle 09:00 di mercoledì 29 maggio 2024, quando sulla piattaforma sono caricati tutti gli episodi.

La vita che volevi, la trama

Gloria (Schisano) è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto (Michele De Virgilio) ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina (Pina Turco), sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione.

Marina porta con sé Andrea (Nicola Bello) e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro (Alessio Lapice), un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso. Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, lei le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare.

Marina nasconde molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio (Giuseppe Zeno), il padre di Arianna, un uomo tutto d’un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei, è giunto il momento di fare i conti con “la vita che voleva”, il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l’amore è l’unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.

La vita che volevi, cast

Le foto de La vita che volevi, la miniserie Netflix Guarda le altre 46 fotografie →

Vittoria Schisano è Gloria Priori: la protagonista, titolare di un’agenzia turistica a Lecce. In passato ha affrontato la transizione di genere;

la protagonista, titolare di un’agenzia turistica a Lecce. In passato ha affrontato la transizione di genere; Pina Turco è Marina: ex amica di Gloria, che non segue in Spagna quando lei deve affrontare il percorso di transizione. Riappare dopo anni con i due due figli e incinta di un terzo;

ex amica di Gloria, che non segue in Spagna quando lei deve affrontare il percorso di transizione. Riappare dopo anni con i due due figli e incinta di un terzo; Giuseppe Zeno è Sergio: padre di Arianna, figlia di Marina. Raggiunge Lecce per portare a casa la figlia e Andrea;

padre di Arianna, figlia di Marina. Raggiunge Lecce per portare a casa la figlia e Andrea; Alessio Lapice è Pietro: padre del figlio che Marina porta in grembo, dal carattere violento e da cui Marina sta scappando;

padre del figlio che Marina porta in grembo, dal carattere violento e da cui Marina sta scappando; Nicola Bello è Andrea: figlio di Marina;

figlio di Marina; Bianca Nappi è l’Ispettore d’Auria;

Bellarch è Eva: amica di Gloria, per cui lavora;

amica di Gloria, per cui lavora; Francesco Pellegrino è Alessandro Priori: prima della transizione;

prima della transizione; Michele De Virgilio è Ernesto: amante di Gloria.

La vita che volevi, Vittoria Schisano

© Netflix/Camilla Cattabriga

La protagonista della serie è interpretata da Vittoria Schisano. Anche lei, come Gloria, nel 2011 ha intrapreso il percorso di transizione di genere. Prima di allora, si era fatta conoscere al pubblico in alcune fiction e vincendo il premio come attrice rivelazione alla 40ª edizione di “Giornata d’Europa”.

La vita che volevi, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti.

La vita che volevi, sceneggiatori, regista e produttori

La serie è stata creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta, già dietro numerose fiction Rai come La Compagnia del Cigno, Sei Donne, Una Grande Famiglia e Tutti Pazzi per Amore, è diretta dallo stesso Cotroneo, che è anche head writer. La produzione è a cura di Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy.

La vita che volevi, location

© Netflix/Camilla Cattabriga

La serie tv è stata girata tra Lecce, il Salento e Napoli.

Dove vedere La vita che volevi?

È possibile vedere La vita che volevi solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).