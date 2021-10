Si accende su Rai 3 anche la seconda serata con Fiorella Mannoia, che da questa sera debutta con La versione di Fiorella, un nuovo show che andrà in onda con tre appuntamenti settimanali al lunedì, al giovedì e al venerdì. Un percorso che parte oggi e che vedrà la cantautrice impegnata per diversi mesi –“fino a febbraio” si è sbilanciata la Mannoia ai microfoni Radio 2 Social Club.

Presentato come l’almanacco del giorno appena trascorso, La versione di Fiorella ricorderà eventi, ricorrenze e compleanni legati a quella data. A farlo con Fiorella Mannoia ci saranno ogni sera ospiti diversi che l’andranno a trovare nel proprio studio, svestendo talvolta i propri tradizionali panni per cimentarsi in qualcosa di diverso.

Ad accompagnare tutte le sere la Mannoia ci saranno, oltre a una band, l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. La direzione musicale dello show è affidata allo stesso marito di Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco, che firma anche il programma come autore insieme a Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Pietro Galeotti, Antonio Pascale e Simone Di Rosa. La regia di La versione di Fiorella, coprodotto da Rai 3 e Friends&Partners, è affidata a Flavia Unfer.

La versione di Fiorella, ospiti prima settimana

I primi ospiti di Fiorella Mannoia saranno Sigfrido Ranucci, Caparezza e Gennaro Esposito, che verranno accolti in studio dalla cantautrice proprio questa sera. Nei due restanti appuntamenti di questa prima settimana prenderanno parte al programma Willie Peyote (nella puntata di giovedì) e Fulminacci e Claudio Santamaria (nella puntata di venerdì).

TvBlog seguirà la prima puntata e al termine pubblicheremo la nostra recensione.