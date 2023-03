I bambini in prima serata non sono una novità. Lo sono, però, se in mezzo a loro troviamo Piero Chiambretti, mattatore di un nuovo programma che prende un “esercito” di bambini e bambine e li mette a confronto con gli adulti. La Tv dei 100 e uno è il titolo dello show di Canale 5 che vede il conduttore piemontese alle prese con una carica di insoliti opinionisti. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La Tv dei 100 e uno, quando inizia?

Dopo aver mandato in onda numerosi promo nei mesi scorsi, Canale 5 ha deciso che il nuovo programma di Piero Chiambretti deve occupare la serata del mercoledì, a partire dal 15 marzo 2023.

La Tv dei 100 e uno, cos’è?

Il programma ha come protagonisti cento bambini e bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e provenienti da varie parti d’Italia. Chiambretti si pone come “mediatore” delle loro domande e richieste agli ospiti di turno, cercando di metterne in risalto la spontaneità e l’imprevedibilità dei piccolo protagonisti.

A loro il compito di incontrare ospiti speciali, che non potranno sottrarsi alle curiosità che saranno poste nel corso delle interviste. Dovranno rispondere, dunque, senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. E a un bambino non si può non rispondere. In modo chiaro, semplice e diretto.

La Tv dei 100 e uno, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono tre. L’ultima puntata va quindi in onda il 29 marzo.

La Tv dei 100 e uno è in diretta?

No, il programma non va in onda in diretta, ma è stato registrato nelle settimane scorse nello Studio 20 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano).

La Tv dei 100 e uno, casting

I casting per selezionare i cento giovani protagonisti del programma si sono conclusi nell’autunno 2022. Ad occuparsene, è stata la Sdl 2005, che ha cercato bambini dai 6 agli 11 anni tramite alcuni provini in varie città italiane.

La Tv dei 100 e uno su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Tv dei 100 e uno in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.