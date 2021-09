A tre anni dalla messa in onda in Gran Bretagna, debutta anche in Italia La Tamburina, miniserie evento tratta dall’omonimo romanzo di John le Carré (edito da Mondadori): l’appuntamento è da oggi, martedì 28 settembre 2021, alle 21:10 su LaF (canale 135 di Sky). Curiosi di sapere come si sviluppa questa intrigante spy story? Non vi resta, allora, che proseguire nella lettura!

La Tamburina, trama

La miniserie è ambientata nel 1979. Durante una vacanza in Grecia, l’attrice inglese Charlie Ross (Florence Pugh) fa la conoscenza dell’affascinante e misterioso Gadi Becker (Alexander Skarsgård). Tra i due l’intesa è tale per far pensare a Charlie di aver trovato un flirt estivo. Ma le cose andranno diversamente.

Gadi, infatti, si trova in Grecia sotto copertura: l’uomo è un ufficiale dell’Intelligence israeliana, che sta mettendo a punto con la sua squadra capitanata da Martin Kurtz (Michael Shannon) un piano per catturare dei terroristi palestinesi che hanno seminato il panico in Europa.

L’intelligenza e la capacità di Charlie di tenere testa a Gadi, oltre al suo talento di attrice, convincono l’uomo che possa essere il tassello mancante della sua missione. Presentata a Martin, Charlie diventa così la pedina principale della missione voluta da Kurtz: infiltrarsi tra i palestinesi.

La Tamburina, cast

A guidare il cast troviamo Florence Pugh: l'attrice, due anni dopo l'uscita della miniserie, sarà candidata all'Oscar per "Piccole donne". Al suo fianco Alexander Skarsgård, noto per i suoi ruoli in True Blood e Big Little Lies. Il cast si arricchisce grazie anche alla presenza di Michael Shannon, candidato due volte agli Oscar per "Revolutionary Road" ed "Animali notturni" e di recente visto in Nove Perfetti Sconosciuti.

Oltre a loro, vanno citati anche Michael Moshonov (è Shimon Litvak, agente del Mossad), Charles Dance (il comandante inglese Picton), Max Irons (Al, fidanzato di Charlie), Simona Brown (Rachel) e l’italiano Alessandro Piavani nei panni de terrorista Rossino.

La Tamburina, il libro ed il film

Il racconto della miniserie co-prodotta da Bbc ed Amc, come detto, è tratto dal best seller di John le Carré, uscito nel 1983. La Tamburina ebbe una trasposizione già nel 1984, ma al cinema: diretto da George Roy Hill, ebbe come protagonisti Diane Keaton e Klaus Kinski. La miniserie è diretta da Park Chan-wook, noto per la trilogia della vendetta (“Mr. Vendetta”, “Old Boy” e “Lady Vendetta”).

Il libro, invece, è l’unico della bibliografia di le Carré (scomparso nel dicembre 2020 all’età di 89 anni) con protagonista una donna. Della miniserie l’autore è stato anche produttore esecutivo, oltre a comparire in un cameo. “Quello che rende unica e speciale questa storia”, ha dichiarato, “è che, nonostante sia stata scritta 40 anni fa, è ancora molto attuale, poiché affronta tematiche come la questione palestinese e l’antisemitismo, così come la tematica della manipolazione mentale. Credo che la produzione abbia fatto una scelta molto intelligente raccontando una spy story in un modo più ragionato e profondo piuttosto che mostrando le solite sparatorie. Il cast è incredibile e la protagonista Florence Pugh ci ha regalato una performance straordinaria”.

La Tamburina, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti, in onda due per volta. Il finale sarà quindi trasmesso il 19 ottobre.

La Tamburina, streaming

E’ possibile vedere La Tamburina in streaming ed on demand su Sky Go, per gli abbonati di Sky, oppure su Now.