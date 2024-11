La Talpa 2024: cosa è successo nella seconda puntata, eliminato Marco Melandri

Stasera, lunedì 11 novembre, è andato in onda, la seconda puntata de ‘La Talpa 2024‘. Ecco cosa è successo stasera e chi è l’eliminato/a.

Chi ha rubato la valigetta nella villa delle spie?

Alessandro, nel cuore della notte, ha rincorso un’ombra che ha rubato la valigetta (consegnata nel precedente appuntamento da Diletta Leotta) nella villa delle spie. Tutti i compagni hanno subito puntato il dito contro Egger ma le telecamere nascoste hanno provato che, in realtà, è stato Andrea Preti a sottrarre il prezioso bagaglio (che risulta essere vuoto).

Il gruppo, in un secondo momento, è venuto a conoscenza che l’attore, se non fosse stato scoperto, avrebbe aggiunto 3000 euro al bottino finale.

La seconda missione de La Talpa 2024

I nove concorrenti hanno raggiunto a piedi (Gilles, Orian ed Elisa), in bici (Marco, Lucilla, Alessandro e Marina) e con la piramide dei sospetti (Andreas, Veronica e Andrea) una vetta alta 750 metri. Nel corso della traversata (di un’ora), nei vari check point, i giocatori hanno la possibilità, a turno, di consultare i dossier dei propri compagni di viaggio. Una volta, giunti al Monte Santo, il gruppo ha attraversato il ponte tibetano per guadagnare maggior montepremi.

Al termine della missione, il cast ha portato a casa 17 mila euro + 3000 euro perché tutti i concorrenti hanno attraversato il ponte tibetano più alto d’Europa. A questi si aggiungono altri 3000 mila euro per la missione di Andrea P.

La coppia Andreas – Veronica e Marco M sono stati i più sospettati.

Egger ha sottolineato che La Talpa potrebbe avere agito, in maniera passiva, sabotando la sua bicicletta. Marina, invece, è caduta dal velocipede per via del terreno piuttosto impervio.

Andrea Preti vittima di un complotto de La Talpa?

Una microcamera nascosta ha immortalato un avvicinamento sospetto dell’attore con Orian (facendo intendere che tra i due concorrenti ci fosse una liaison in corso). Gran parte del gruppo è concorde sul fatto le immagini video siano state girate dal sabotatore.

La Grande prova della seconda puntata

Scopo della prova è trasportare 2500 kg, grazie ad un carro, contenuti in sacchi di iuta per aggiudicarsi 10 mila euro. Non hanno conquistato, per. un bonus, di 3000 euro perché la prima coppia Lucilla – Marco M. non ha portato, dall’altro i primi 500 kg. Il gruppo non ha superato la prova per 40 kg di differenza.

Chi è l’eliminato della seconda puntata de La Talpa 2024?

Andrea Preti ha ottenuto l’immunità sottraendo 13500 euro al montepremi finale (ad oggi di 9500 euro). L’eliminato è Marco Melandri perché, al test finale, ha dato il maggior numero di risposte sbagliate sull’identità de ‘La Talpa’.