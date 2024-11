La Talpa 2024 anticipazioni spoiler: lite tra Marina La Rosa e Gilles Rocca, in arrivo una proposta di matrimonio?

Domani, martedì 5 novembre 2024, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la prima attesissima puntata de ‘La Talpa 2024‘. Su Mediaset Infinity, nei giorni scorsi, sono finiti i primi filmati della nuova avventura raccontata da Diletta Leotta.

La Talpa 2024: prima lite tra Marina La Rosa e Gilles Rocca

Occhi puntati su Marina La Rosa che, da abile provocatrice, si è scontrata, subito, con Gilles Rocca. La scintilla tra i due concorrenti è scattata durante il gioco della verità. L’ex inquilina della prima stagione del ‘Grande Fratello’ (supportata da Ludovica Frasca) sembra aver manifestato una certa insofferenza nel conoscere le reali motivazioni che hanno spinto il compagno d’avventura a partecipare a ‘La Talpa’:

Marina: “Scusa mi sono distratta… La risposta la conosco già”.

Gilles: “Siete voi che decidete quali sono le cose interessanti e quali no?! Ragazze state facendo il buono ed il cattivo tempo… Ditemi voi quali sono le domande interessanti e le risposte interessanti”

Marina: “Credo, però, che tu, ogni tanto, sia un po’ troppo egoriferito”

Gilles (in confessionale): “Marina è un’abile giocatrice, sa fare il suo ruolo, Peccato che anche io sia un abile giocatore. I suoi trucchetti non fanno tanto appeal. C’è stato il classico giochino nello screditare le persone. L’ho trovata una mancanza di rispetto”

Marina: “Qualcuno, non tutti, sentono questo protagonismo. Non pensavo di avere così presto questa discussione con Gilles. Togliamoci il dento subito”

Proposta di matrimonio di Andreas Muller a Veronica Peparini a La Talpa 2024?

Nelle scorse ore, Deianira Marzano, sul proprio account Instagram, ha riportato una segnalazione su quello che sarebbe accaduto durante la registrazione del programma. Protagonisti del presunto retroscena sarebbero Andreas Muller e Veronica Peparini, coppia nel gioco e nella vita. L’ex ballerino di ‘Amici’ avrebbe chiesto la mano alla fidanzata, mamma delle sue due figlie, scatenando, però, una reazione particolare:

Si legge: “Lei rimane scioccata dalla proposta, risponde di sì, ma dietro le quinte litigano di brutto, lei inizia a urlare a dirgli che non doveva fare la proposta in tv con tutti questi invidiosi. Lui per consolarsi prende una sigaretta e inizia a fumare”.

La proposta di matrimonio, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere trasmessa mentre la lite tra i due partecipanti no. Sarà davvero così?