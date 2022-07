Canale 5 ci ha abituati a serie tv dalla Spagna, dalla Turchia, dalla Francia… Ora, per la prima volta, pesca una serie tv dalla Grecia. La Strada del Silenzio, in onda da mercoledì 13 luglio 2022, è il nuovo mistery scelto dalla rete ammiraglia di Mediaset per tenere compagnia al pubblico durante l’estate, con una storia ricca di mistero che ruota intorno ad una serie di sparizioni. Se volevate fare le vacanze in Grecia, ora potete: continuate a leggere!

La Strada del Silenzio, quante puntate sono?

In tutto, la serie tv è composta da tredici episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda tre per volta, per quattro settimane ed altrettante prime serate, il mercoledì sera. Il finale di stagione va quindi in onda il 3 agosto, quando saranno trasmessi gli ultimi quattro episodi.

La Strada del Silenzio, la trama

La serie tv è ambientata in una cittadina, Vathi, in Attica, la cui tranquillità viene scossa da un misterioso evento: uno scuolabus con a bordo nove bambini delle elementari, tutti provenienti da famiglie importanti, svanisce nel nulla, insieme al suo autista ed ad un inserviente. Un mistero in cui si ritrova coinvolto anche un giornalista.

Mentre la Polizia indaga pensando ad un rapimento di gruppo, nella cittadina iniziano ad emergere timori, ma anche segreti, passioni ed intrighi che rivelano maschere e doppie vite. Di fronte ad un incubo, i personaggi si ritrovano così costretti ad affrontare i propri demoni, cercando una strada silenziosa, ma capace di dare loro l’espiazione e la redenzione.

La Strada del Silenzio, il cast

Penelope Tsilika è Thalea Karouzou: giornalista, sorella di Athena (Anthi Efstratiadou) ed Orpheus, vive a Salonicco ma torna a Vathi proprio il giorno della sparizione dello scuolabus, restando inevitabilmente coinvolta nella vicenda;

Dimitris Lalos è Nasos Economidis: capo delle indagini sulla sparizione dello scuolabus, con cui Thalea deve collaborare;

Anthi Efstratiadou è Athena Karouzou: sorella di Thalea, moglie di Vasilis (Christos Loulis) e madre di Aristea, una delle bambine dello scuolabus;

Antōnīs Kafetzopoulos è Spyros Karouzos: padre di Thalea, Athena ed Orpheus;

Giannos Perlegas è Niketas Gekas: sindaco di Vathi e padre di Alkis, uno dei bambini dello scuiolabus;

Vicky Papadopoulou è Manto Karouzou: moglie di Niketas e madre di Alkis;

Christos Loulis è Vasilis Totsis: marito di Athena e padre di Aristea;

Hristina Heila-Fameli è Elpida Giannari: anche lei in mano ai rapitori;

Marisha Triantafyllidou è Ioulia Xenou;

Nikolas Papagiannis è Mihalis Topalis.

La Strada del Silenzio è tratto da un libro?

Il soggetto della serie è stato pensato appositamente per la televisione: lo hanno scritto Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori di punta ellenici, per la casa di produzione Filmiki Productions e per la rete Mega Channel.

Tuttavia, i due autori hanno ammesso di essersi ispirati nello scrivere la sceneggiatura alla storia del “Pifferaio Magico” (che tra l’altro dà anche il titolo al secondo episodio), nota anche come “Il pifferaio di Hamelin”.

La versione base della leggenda di origine tedesca -ripresa anche dai fratelli Grimm- racconta di un pifferaio magico che, su richiesta del borgomastro di Hamelin, con il suono del suo strumento riesce ad allontanare dalla città tutti i ratti. Quando gli abitanti si rifiutano di pagarlo, però, lui applica la stessa magia con i loro figli, portandoli via.

La Strada del Silenzio, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata tra Atene ed Eleusi, Comune dell’Attica Occidentale che nel 2023 sarà tra le capitali della cultura europea, che si trova di fronte all’isola di Salamina, 20 km a nord-ovest di Atene.

La Strada del Silenzio è una prima tv?

La Strada del Silenzio è andato in onda in Grecia dal 4 aprile al 4 luglio 2021. Ad aprile 2022 è stata presentata al MIPTV di Cannes, con il titolo inglese “Silent Road” (il titolo originale è “Siopilos Dromos”): ha attirato l’attenzione di molti broadcaster, tra cui Mediaset, che se ne è aggiudicata i diritti esclusivi per l’Italia. La messa in onda su Canale 5 è quindi una prima tv italiana.

La Strada del Silenzio 2, la seconda stagione si farà?

Al momento non è prevista nessuna seconda stagione della serie, a più di un anno di distanza dalla sua messa in onda in Grecia. Non è detto, però, che se la distribuzione internazionale -affidata a Beta Film– decretasse il successo della serie anche in altri Paesi, la produzione non possa pensare ad una nuova storia da raccontare al pubblico.

La Strada del Silenzio, streaming

E’ possibile vedere La Strada del Silenzio oltre che durante la messa in onda su Canale 5 anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.