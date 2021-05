La Storia di Lisey, le prime immagini della miniserie Apple con Julianne Moore e Clive Owen

L’atelier grandi firme di Apple Tv+ si prepara a giugno a strabiliarci con effetti speciali e l’arrivo della complessa storia scritta da Stephen King adattamento di un suo stesso romanzo, Lisey’s Story – La storia di Lisey. Se la firma in produzione di un maestro come King non basta, ecco che i protagonisti di questa miniserie in 8 episodi sono attori del calibro di Julianne Moore e Clive Owen, vincitrice dell’Oscar la prima, candidato il secondo.

L’appuntamento sulla piattaforma di streaming Apple Tv+ nei 100 paesi in cui il servizio è attivo, Italia incluso, è per il prossimo 4 giugno con episodi che saranno rilasciati settimanalmente ogni venerdì, come da consuetudine per una piattaforma che punta tutto sui titoli originali per allestire un catalogo d’autore e popolare di tutto rispetto, avvicinandosi ai canoni estetici del mondo della “mela”, con prodotti scintillanti e sempre pronti a brillare.

Di Lisey’s Story – La storia di Lisey sono state rilasciate le prime immagini ufficiali tra cui un trailer al momento disponibile solo in lingua originale ma che anticipa il clima della serie (che sarà poi sia doppiata che con sottotitoli):

Stephen King ha così preso in mano il suo romanzo Lisey’s Story – La storia di Lisey, decidendo di occuparsi in prima persona della sceneggiatura dopo i tanti adattamenti dei suoi romanzi realizzati nel corso degli anni (e non sempre riusciti). La storia di Lisey ha i contorni di un thriller personale e malinconico. Incontriamo la protagonista Lisey Landon (interpretata da Moore) due anni dopo la morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (interpretato da Owen). All’improvviso una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente rimosso dalla sua mente.

Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang completano il cast. La regia degli episodi è affidata a Pablo Larrain