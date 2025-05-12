La spiegazione del finale di Mare Fuori

L’ultima puntata della serie di Rai2 ha lasciato i telespettatori senza parole, cosa è accaduto e cosa vedremo nella prossima stagione.

Mare Fuori 5 è terminato, con la messa in onda dell’ultima puntata anche su Rai 2 – la serie è uscita in anteprima su Raiplay – si può dire definitivamente concluso anche questo capitolo. Sebbene il finale, in realtà, lasci la trama aperta. L’epilogo avrebbe una spiegazione ben precisa, nell’ultima scena si vede Rosa Ricci recarsi sul luogo in cui è morto il piccolo Eugenio, fratello di Tommaso, uno dei nuovi personaggi di questa stagione.

Proprio mentre Rosa arriva nel posto, dove il bambino perse tragicamente la vita, per porgere un fiore, arriva Tommaso che le chiede cosa si facesse in quel posto. Subito dopo arriva una persona con un cappello e il volto coperto che fa fuoco, il ragazzo fa da scudo a Rosa e viene colpito. Un finale non senza privo di suspense, l’episodio termina con la voce fuori campo di Rosa che fa una telefonata. Un epilogo tragico, che al contempo si presta a diverse interpretazioni: chi voleva uccidere Rosa Ricci? E’ questa la domanda che si sono posti i telespettatori dopo l’ultimo appuntamento.

Mare Fuori, cosa è successo nell’ultima puntata

Subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Mare Fuori 5, i fan della serie hanno diffuso alcune spiegazioni su chi potesse essere quella persona con il volto coperto che fa fuoco verso Rosa Ricci. L’ipotesi che al momento va per la maggiore è che possa trattarsi di Carmela, intenzionata a sbarazzarsi dell’amica per restare da sola al potere. C’è chi crede che invece possa essere la madre di Tommaso, magistrato in cerca di vendetta.

Negli ultimi episodi, infatti, è venuto fuori che Ciro Ricci era coinvolto nella stesa in cui il piccolo Eugenio ha perso la vita. La persona mascherata potrebbe essere anche Simone, diventato l’erede di donna Wanda, che intanto è morta ammazzata all’interno di una spa in un agguato in cui sono state uccise anche le sue guardie del corpo. Oppure potrebbe essere la zia di Simone, che in un certo qual modo “collabora” con il nipote.

Sono diverse, dunque, le spiegazioni sul finale di Mare Fuori. Quel che è certo è che la storia non è finita, è stata infatti confermata la sesta stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare a Napoli quest’estate. Pare che questa potrebbe essere la stagione finale, dunque le storie dovrebbero tutte trovare un epilogo.

Cosa accadrà in Mare Fuori 6

Nei prossimi episodi con molta probabilità si scoprirà chi ha provato a uccidere Rosa Ricci, se Tommaso sopravviverà allo sparo e cosa accadrà tra la figlia di don Salvatore Ricci e Carmela, sua grande amica, che però dopo la more di Edoardo ha seta di vendetta e potere. Nella quinta stagione, infatti, ha ucciso Milos andando contro la volontà di Rosa. Intanto Luigi crederà la Ricci colpevole della morte del suo amato e potrebbe decidere a sua volta di vendicarsi. In Mare Fuori 6, dunque, non mancheranno colpi di scena e scontri, la messa in onda è prevista per il 2026.