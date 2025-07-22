La soap turca più amata rischia di essere sospesa a settembre: rivoluzione palinsesti settembre

Ha saputo imporsi (neanche a dirlo) nell’estate televisiva senza neanche troppi sforzi: La forza di una donna, la soap turca che sta incollando davanti allo schermo milioni di spettatori ogni pomeriggio, è l’ennesima prova che le trame della mezzaluna e della stella bianca piacciono al popolo della TV. Si tratta di un pubblico trasversale ma, in particolare, un’ affezionatissima fetta di spettatrici.

Che sia inverno, autunno o anche l’afosa estate, c’è sempre tempo per lasciarsi coinvolgere dalle vicissitudini dei personaggi che animano i racconti struggenti, gli amori impossibili, i momenti drammatici e chi più ne ha più ne metta.

La forza di una donna ha trovato terreno fertile nel daytime estivo, ma ora, a poche settimane dalla ripresa della stagione autunnale, si profila all’orizzonte uno scenario che nessuno si aspettava.

Lo stop inaspettato

Le prime indiscrezioni trapelate dai corridoi di Mediaset parlano chiaro: la serie con protagonista Bahar potrebbe essere estromessa dal palinsesto pomeridiano a partire da settembre. Un’eventualità che ha già messo in allerta i fan più appassionati, preoccupati dalla possibile interruzione di un appuntamento ormai fisso nelle loro giornate. Il titolo, infatti, non figura nel calendario aggiornato per l’autunno 2025.

Questo silenzio nei palinsesti non è passato inosservato e ha aperto la strada a una serie di ipotesi, tra cui quella che più preoccupa il pubblico: La forza di una donna potrebbe essere “messa in pausa”, o trasferita sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity, come già accaduto con altri prodotti turchi in passato. Sebbene la decisione definitiva non sia ancora stata ufficializzata, è ormai evidente che la soap potrebbe non far parte della proposta televisiva pomeridiana di Canale 5 a partire da settembre. La fascia attualmente occupata da Bahar e compagnia, dalle 16:00 alle 18:40, potrebbe essere destinata a nuovi programmi o ad altri titoli già consolidati, come Sarabanda o le soap già confermate (Terra Amara e Forbidden Fruit, quest’ultima in onda dalle 14:10).

I motivi di questo possibile stop non sono del tutto chiari. Non si tratterebbe di un calo d’ascolti – anzi, il contrario – bensì di una riorganizzazione strategica della programmazione, probabilmente legata all’arrivo di nuove produzioni italiane e al rientro dei talk show di punta. Tra gli scenari possibili, c’è anche quello che vede La forza di una donna continuare il proprio percorso esclusivamente in streaming. La piattaforma digitale Mediaset Infinity potrebbe accogliere le nuove puntate con cadenza quotidiana, offrendo così una via alternativa agli spettatori più affezionati. Una scelta che, pur garantendo la continuità della serie, segnerebbe però un cambiamento radicale nel modo di fruire la soap: niente più appuntamenti fissi in TV, ma contenuti da seguire solo online.

Una strategia, questa, già testata con The Family 2, anch’essa trasferita sulla piattaforma dopo un periodo di messa in onda televisiva. Nonostante l’incertezza sul futuro, i dati Auditel delle ultime settimane parlano di un successo schiacciante: La forza di una donna ha raggiunto picchi del 25% di share, con una media di oltre 2 milioni di spettatori giornalieri. Numeri impressionanti, soprattutto se si considera il periodo estivo, solitamente meno performante. Tra le donne, il pubblico più fedele, si sfiora addirittura il 35% di share.