La scomparsa di Angela Lansbury ha portato con sé qualche omaggio tv, che passa inevitabilmente per La signora in giallo, serie che più di altri titoli le ha regalato l’immortalità televisiva. Chi pensava a una non-stop su Rete 4 sarà rimasto deluso, perché la rete che da anni programma la serie ha invece optato ‘solo’ per un doppio appuntamento che ha visto aggiungersi alla consueta puntata delle 13 – nella collocazione prandiale che caratterizza praticamente da sempre la sua messa in onda – un appuntamento speciale alle 16.35.

Chi invece dedica ad Angela Lansbury e all’iconico personaggio di Jessica Fletcher una programmazione dedicata è Sky, che ha organizzato una vera e propria maratona. Si inizia oggi, mercoledì 12, su Sky Investigation (al canale 114) e in streaming su NOW con i primi episodi della prima stagione de La Signora in Giallo in onda dalle 21.15 per una messa in onda che prosegue per tutta la notte. Se ne riparla domenica 16 ottobre quando si accenderà un canale pop-up al canale 115, ovvero Sky Investigation Maratone, che trasmetterà tutti gli episodi delle 12 stagioni realizzate tra il 1984 e il 1996. Sempre da stasera, on demand e su NOW, verrà reso disponibile l’intero boxset de La signora in giallo, serie che ha vinto due Golden Globe come Miglior serie drammatica, nel 1984 e nel 1985. Ricordiamo che il ruolo di Jessica Fletcher è valso alla Lansubry quattro Golden Globe e 12 nomination consecutive agli Emmy, premio che però non ha mai vinto. Scommettiamo che arriverà postumo nella prossima edizione? Un riconoscimento alla carriera come fu l’Oscar nel 2014 dopo tre nomination.

La carriera di Angela Lansbury certo non si esaurisce nelle 12 stagioni de La signora in giallo: tanti i successi cinematografici nella sua filmografia e ben 5 Tony Award, ci cui l’ultimo a 83 anni Blithe Spirit. Proprio la sua versatilità e la sua bravura, nonché il suo impegno in opere di beneficenza, hanno spinto la Regina Elisabetta II a insignire Mrs Angela Brigid Lansbury Shaw del titolo di Dama dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico (MBE) nel 2013, uno dei più alti riconoscimenti della Monarchia. Entrambe nate nel 1926 sono scomparse nel 2022, a poco più di un mese l’una dall’altra.

Intanto possiamo ritornare alla nostra infanzia con le indagini di Jessica Fletcher, anche su Sky.