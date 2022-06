Un trasloco che dovrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della propria vita, e che invece diventa un incubo. Succede, se vai nella cittadina sbagliata: lo sa bene la protagonista de La signora di Purity Falls, il film-tv in onda questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, alle 22:10 (subito dopo i quarti di finale di pallanuoto maschile tra Italia e Unghiera per i Mondiali di nuoto) su Raidue. Pronti ad andare a Purity Falls? Proseguite nella lettura!

La signora di Purity Falls, la trama

Un anno prima dell’inizio degli eventi raccontati, il marito di Nicole (Kristanna Loken) ha un infarto e muore, lasciandola sola a crescere i figli Jason (Trevor Stines) e Justine (Sloane Avery). Dodici mesi dopo, Nicole decide di trasferirsi nella cittadina apparentemente tranquilla di Purity Falls, dove inizia a lavorare come consulente nello stesso liceo in cui andranno i suoi figli.

A proposito dei suoi figli, Jason viene presto notato da Courtney (Olivia d’Abo), loro vicina di casa: la donna gli propone un lavoro come paesaggista presso i giardini privati delle case della cittadina, ma il ragazzo inizialmente rifiuta. Intanto, un uomo di nome Chad (Jonathan Bouvier) viene ucciso da una persona incappucciata.

A scuola, Jason viene invitato dal nuovo amico Daniel (Andrew Matthew Welch) ad accettare il lavoro di Courtney. Il giovane si reca quindi dalla donna, ma i due, dopo aver bevuto del vino, fanno l’amore. Quindi, la donna dà a Jason l’indirizzo del suo primo cliente.

Trattasi di Karen (Beth Broderick) che, però, non vuole nessun lavoro da un paesaggista, ma altro: Jason scopre così di essere stato assunto da Courtney per fare da escort, così come altri ragazzi a Purity Falls. Inizialmente indignato, Jason si rende conto che la madre è in difficoltà economica ed accetta di avere un rapporto con Karen, proprio mentre sta per arrivare in casa della donna il marito, cosa che la costringe a nascondere il ragazzo nell’armadio.

Per Jason è troppo: decide di licenziarsi, ma a scuola un altro ragazzo, Benjamin (Kendall Ryan Sanders), gli consiglia di non farlo. Anche lui lavora per Courteney che, nel frattempo, ha organizzato una festa a casa sua.

Anche Nicola è tra gli invitato, ed inizia ad accorgersi che qualcosa non va: tutti i camerieri del catering sono giovani ragazzi ed il clima non è quello della tipica festa. Non solo: sente Karen minacciare Courtney di rivelare la sua attività illecita se non le darà centomila dollari, ora che è costretta a divorziare perché il marito ha scoperto del tradimento della moglie.

Ma il ricatto non va in porto: Benjiamin strangola Karen, non prima che lei gli spari un colpo allo stomaco. Courtney, invece di aiutarlo, lo lascia morire e nasconde il corpo, dopo averlo fatto confessare l’omicidio di Chad.

Daniel e Jason escogitano un piano per distruggere Courtney e rubarle il libro con i nomi degli escort da consegnare alla Polizia. Ma Jason viene scoperto dal sindaco di Purity Falls, anche lui uno dei clienti della donna: Courtney lega quindi Jason e lo nasconde nel garage.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Nicole e Justine scoprono gli omicidi e si recano a casa di Courtney: la protagonista vede il figlio legato e si nasconde. Al momento opportuno, aggredisce la vicina di casa e la pugnala al collo con un cacciavite. Nicole e Jason provano a scappare, ma Courtney li ha quasi presi, quando interviene Justine con il fucile che apparteneva al padre. Passano sei mesi, e la famiglia può davvero cominciare una nuova vita, dando una festa.

La signora di Purity Falls, curiosità e cast

Il film-tv, il cui titolo originale è “Purity Falls” (ma anche “The Madam of Purity Falls”) è andato in onda negli Stati Uniti, su Lifetime, nel 2019. In Italia, è già stato trasmesso da Raidue il 3 giugno 2020.

Nel cast va citata la presenza di Trevor Stines, visto in Riverdale nei panni d Jason Blossom, e di Beth Broderick, vista nella sit-com Sabrina, vita da strega, dove interpretata zia Zelda.

La signora di Purity Falls, streaming

E’ possibile vedere La signora di Purity Falls durante la sua messa in onda su Raidue e in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.