Rai 3 decide di ‘approfittare’ della scomparsa di Papa Ratzinger per lanciare La scelta, nuovo programma di Rai Approfondimento e Stand by me, ideato e condotto da Ezio Mauro e prodotto da Simona Ercolani. ‘Approfitta’ perché una delle quattro puntate realizzate per questo primo ciclo era stata dedicata – in tempi ‘non sospetti’ – al racconto della scelta di Papa Benedetto XVI di rinunciare al Soglio Pontificio, con quelle dimissioni annunciate l’11 febbraio 2013 e diventare esecutive il 28 dello stesso mese. “Così Ratzinger rinunciò al papato” è, dunque, la puntata che ha approfondito uno degli eventi più rivoluzionari della Chiesa Cattolica degli ultimi 600 anni, dall’abdicazione di Celestino V per intenderci, ma con un peso che nel quadro religioso, sociale e politico contemporaneo ha rappresentato un assoluto unicum. Un unicum che si riverbera anche nella celebrazione delle sue esequie, le prime da 600 anni almeno a questa parte, ad essere celebrate da un altro Papa. La circostanza della morte di Papa Ratzinger e i contenuti, a loro modo esclusivi, raccolti per costruire questa puntata hanno fatto sì che la Rai decidesse di ‘anticipare’ la messa in onda del programma con questo primo appuntamento, che sa di speciale, in onda questa sera, giovedì 5 gennaio 2023 – ovvero proprio nel giorno dei funerali del Papa Emerito – in seconda serata su Rai 3. Al centro della puntata c’è chi è stato pr circa 20 anni al fianco di Papa Ratzinger, ovvero Monsignor Georg Gänswein, intervistato da Ezio Mauro.

La scelta – Così Ratzinger rinunciò al papato: Ezio Mauro intervista Mons. Georg Gänswein

Attraverso le parole di Padre Georg – da 38 anni al servizio della Chiesa, arcivescovo di Urbisaglia, Prefetto della Casa Pontificia, segretario personale di Joseph Ratzinger dal 2003 – Ezio Mauro ripercorre la storia di Papa Benedetto XVI, dall’elezione il 19 aprile 2005 agli scandali sessuali, morali ed economici che hanno colpito la Chiesa in quegli anni, fino al momento più coraggioso e controverso della parabola di Ratzinger, la scelta di rinunciare al papato, comunicata ufficialmente l’11 febbraio 2013 durante un Concistoro ordinario e a Padre Georg già a settembre 2012. Diversi estratti dell’intervista, anticipati anche perché in queste ore mons. Gänswein ha rilasciato un altro paio di selezionate interviste, una al quotidiano cattolico tedesco Die Tagespost, e una a Vatican News. Un’altra era stata rilasciata circa un mese fa al capo del network internazionale cattolico EWTN.

“La mia reazione immediata [quando ho saputo della sua decisione] è stata di dirgli: ‘Santo Padre è impossibile… si deve e si può pensare a ridurre gli impegni. Ma lasciare, rinunciare è impossibile…’. “Mi ha lasciato parlare. E poi ha detto: ‘Può immaginare che ho pensato, ho riflettuto, ho pregato, ho lottato. E questa è una decisione presa, che voglio comunicare a lei, non è una tesi da discutere, non è una quaestio disputanda. È deciso. E lo dico a lei, adesso non deve dirlo a nessuno’”

ricorda Padre Georg ripercorrendo il periodo della scelta di Ratzinger di rinunciare alle funzioni di Papa. Un viaggio nella figura umana e teologica del Papa Emerito e anche nella rapporto che si stabilì tra Padre Georg e il Santo Padre nei quasi 20 anni trascorsi insieme:

“La mia prima impressione è indimenticabile: una personalità forte ma molto naturale, molto mite ma molto, molto decisa”

racconta Padre Georg, che si trovò ovviamente immischiato anche nella faccenda Vatileaks:

“Gli ho detto ‘Santo Padre, la responsabilità è mia, me l’assumo. Le chiedo di dimettermi o di darmi un altro lavoro’. Mi ha risposto ‘No, no, siamo un piccolo gruppo qui: vede, c’era uno che ha tradito persino nei 12 [apostoli], si chiama Giuda. Noi rimaniamo insieme’”.

L’intervista è alternata con immagini di repertorio precedenti e successive all’elezione di Ratzinger ed è arricchita dalle testimonianze di Alberto Melloni, storico del Cristianesimo che nella puntata analizza gli effetti dello scandalo Vatileaks sul pontificato di Ratzinger, di Agostino Paravicini Bagliani, storico della Chiesa ed esperto delle tradizioni cristiane e del mondo papale dai tempi di San Pietro fino a oggi, e della giornalista Giovanna Chirri, che al tempo della rinuncia di Ratzinger lavorava per l’Ansa ed fu la prima a comprendere la dichiarazione di Benedetto XVI dando la notizia al mondo.

La scelta, le altre puntate

Le altre 3 puntate realizzate saranno trasmesse dal 30 gennaio, ogni lunedì, sempre nella seconda serata di Rai 3. La scelta è una produzione Rai Approfondimento e Stand by me, un programma di Ezio Mauro, prodotto da Simona Ercolani, scritto con Lorenzo De Alexandris, Riccardo Liberatore, Simone Passarella, con la consulenza di Paolo Rodari. Produttore esecutivo Simona Meli. Delegato Rai Maria Laura Ballesio. Regia di Cristian Di Mattia.