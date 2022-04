Debutta questa sera, lunedì 18 aprile, alle 20.20 su Rai 3 un nuovo ciclo di appuntamenti della serie La Scelta – I Partigiani raccontano, programma ideato e condotto da Gad Lerner che ha avuto un primo ciclo due anni fa e che oggi come allora torna in onda per celebrare il 25 aprile. Per una settimana, dunque, l’access prime time di Rai 3 raccoglie le testimonianze dirette dei partigiani dell’ANPI, ultimi testimoni della resistenza al nazifascismo. In tutto sette puntate, in onda dal 18 al 26 aprile con una selezione di racconti dei partigiani reduci, tra ricordi personali e storia collettiva: a 77 anni dalla liberazione del 1945 sono ormai rimasti gli allora giovanissimi, che scelsero di aiutare chi combatteva contro il nazifascismo, a rischio della propria vita.

Nella prima puntata, in onda in questo lunedì di Pasquetta, i partigiani intervistati racconteranno il momento della scelta, della decisione di unirsi alla battaglia per la libertà; martedì 19 aprile lo spazio è dedicato alle storie dei partigiani guerrieri, i veri combattenti, soldati addestrati che avevano deciso di opporsi al regime; la terza puntata, mercoledì 20 aprile, è invece incentrata sulle donne, strategiche per la Resistenza, mentre la quarta, giovedì 21 aprile, racconterà dei partigiani che già nel 1938, sin da piccoli, dai banchi di scuola, protestarono contro le leggi razziali. Si prosegue, quindi, venerdì 22 aprile, con una quinta puntata incentrata sulla resistenza contadina e operaia, quella portata avanti nelle fabbriche con i grandi scioperi del ’43-‘44 che rappresentano un momento importante nella storia della Resistenza italiana, mentre nella sesta e penultima puntata, in onda proprio il 25 aprile, saranno intervistati i cosiddetti IMI, (Militari Italiani Internati), coloro che si rifiutarono di vestire la divisa di Salò, mentre nella settima e ultima, in onda martedì 26 aprile, sarà possibile ascoltare le testimonianze dei più gravi eccidi fascisti, come la Strage della Benedicta, che costò la vita a 75 partigiani.

Immaginiamo che le puntate del La Scelta – I Partigiani raccontano 2022 siano state realizzate prima della guerra tra Russia e Ucraina: sarebbe stato interessante sentire i commenti dei partigiani in merito, considerate anche le recenti polemiche sulla posizione dell’ANPI in merito al conflitto. Chissà che non ci sia qualche sorpresa.