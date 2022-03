La saga completa de I Medici in Blu-Ray in offerta speciale

È passato ormai qualche anno dalla messa in onda della puntata conclusiva de I Medici, la serie televisiva anglo-italiana che ha raccontato in tre stagioni e 24 episodi in totale l’ascesa della famiglia Medici di Firenze, ed è quasi giunto il momento di un rewatch di tutto rispetto per rivivere, seppur con qualche errore legato all’esigenza di romanzare la storia ai fini televisivi, le vicende e gli intrighi di una delle famiglie italiane più conosciute al mondo con un cast internazionale che ha rappresentato un caso unico per una produzione anche italiana, da Richard Madden a Dustin Hoffman, da Brian Cox a Sean Bean, e tanti grandi attori italiani come Alessandro Preziosi, Miriam Leone, Filippo Nigro, Raoul Bova e Sarah Felberbaum.

In questi giorni la saga completa de I Medici è in offerta su Amazon in un cofanetto da collezione in edizione numerata che contiene 8 Blu-Ray con tutti gli episodi della serie, tanti contenuti aggiuntivi e, soprattutto, interessanti extra che i fan della serie non possono perdersi.

Tutti i dettagli del cofanetto I Medici – La Saga Completa in Blu-Ray

Vediamo insieme perchè questo cofanetto esclusivi è un must have per tutti i fan della serie e anche per chi non ha ancora visto la serie e vuole fare una maratona per conoscere tutta a storia dei Medici.

Cosa è incluso nel cofanetto

L’elegante cofanetto I Medici – La Saga Completa include tutti i 24 episodi della serie, divisi in 3 stagioni così come trasmesse dalla Rai e in tutto il resto del Mondo.

Ogni disco contiene tre episodi disponibili con l’audio originale e il doppiaggio italiano, così come i sottotitoli in italiano per non udenti.

Le specifiche tecniche

Dischi : 8 dischi Blu-Ray contenenti le 3 stagioni complete

: 8 dischi Blu-Ray contenenti le 3 stagioni complete Audio : Italiano 5.1 e 2.0 Dolby Digital, Inglese 5.1 e 2.0 Dolby Digital

: Italiano 5.1 e 2.0 Dolby Digital, Inglese 5.1 e 2.0 Dolby Digital Sottotitoli: italiano per non udenti

I contenuti speciali

64 clip con contenuti extra

Backstage

Photogallery

Videoclip “Reinassance”, scritta da Paolo Buonvino e cantata da Skin

I gadget de I Medici

Nel cofanetto in edizione numerata sono inclusi: