La Ruota del Tempo, Prime Video cancella la serie: cosa ha bloccato la messa in onda

Grandi manovre dalle parti di Amazon Prime Video. Il colosso dello streaming cerca di animare la propria offerta di contenuti non solo guardando all’Italia. Il respiro dell’azienda prosegue a essere internazionale, con qualche novità che conferma come gli equilibri – non solo dettati da un algoritmo di gradimento – possono cambiare attorno a film e serie tv.

L’universo e-commerce, anche grazie alle mire espansionistiche di Bezos, ha scelto di conquistare fette di mercato inesplorate ma anche qualche certezza già battuta altrove. Lo streaming video garantisce questi due fattori, entrambi da valutare e prendere in considerazione laddove ci sia possibilità di subentrare con proposte interessanti e opportunità di lavoro inedite.

La Ruota del Tempo, Prime Video ha deciso: la quarta serie non si farà

Questo, inizialmente, era al centro del progetto riguardante La ruota del tempo: una serie che prometteva bene e poteva sviluppasi ancora meglio. Le prime due stagioni hanno catturato l’attenzione dei fan, la terza stagione è stata un crescendo di emozioni, ma non ha dato i risultati sperati. Quindi Prime Video fa dietrofront e non rinnova la serie: stop forzato in merito agli ascolti.

Cose che succedono non solo a Netflix. L’ultima parola, anche dalle parti di Amazon, ce l’hanno gli utenti. La visione aumenta le opportunità di sequel o prolungamenti. Non è l’unico motivo sufficiente per rinnovare o cancellare un contenuto, perchè – tra il dire e il fare – c’è sempre di mezzo il budget. Tuttavia, se una serie piace e viene condivisa oppure ammirata sotto molti aspetti, allora verrà riproposta. Basti pensare alla vicenda Machos Alfa: la versione italiana del prodotto è partita come una scommessa, ma poi la produzione ha deciso di continuare a investire sul progetto.

Da Netflix ad Amazon: è sempre un problema di costi

Netflix, nello specifico, guarda i numeri: la serie italiana, dal titolo “Maschi Veri”, è molto apprezzata dal pubblico. Allora si prosegue e viene addirittura aumentato il cast. Tornando ad Amazon Prime Video, un discorso analogo può essere fatto con Lol – Chi Ride è Fuori. La versione americana era una certezza, il prodotto italiano sulle sue orme è partito come un tentativo e oggi, invece, viene puntualmente riproposto in catalogo. L’ultima parola è degli utenti: più si guarda e maggiormente c’è possibilità di ritrovare un titolo, una serie o un film.

La ruota del tempo è stato un titolo cult per parecchi anni. Ora non rientra nelle priorità aziendali. A spiegarlo è anche una delle attrici protagoniste del girato: “Dobbiamo accettare che sia finita, ma non è detto che in un prossimo futuro qualcuno non possa riprendere in mano la situazione. Penso che stavamo facendo tutti un buon lavoro, c’è stata un’evoluzione importante rispetto alle ultime due stagioni. La prima stagione – a mio modesto parere – è stata leggermente mediocre. Non riuscivamo a dare il meglio, ma abbiamo girato durante il periodo pandemico. Ora avevamo le vele spiegate, ma non è bastato per una questione di costi”. Questo ha detto, senza mezzi termini, l’attrice Rosamund Pike intervistata da Collider.

Una fine prevedibile per gli interpreti della serie: la spesa, secondo Amazon Prime Video, non valeva l’impresa. La ruota del tempo, tuttavia, rimane sospesa all’interno del catalogo. Nel senso che le tre stagioni continueranno a essere presenti, una quarta non sarà possibile per il momento. Pike, però, auspica – magari fra qualche anno – un ravvedimento da parte dei vertici di Prime Video. I quali potrebbero tornare sui propri passi. Al momento, però, su La ruota del tempo devono passare, in maniera definitiva, i titoli di coda.