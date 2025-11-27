La Ruota dei Campioni di nuovo in onda, ecco quando

Lo spin off del fortunato programma di Canale 5 è pronto a tornare in prima serata, cosa si deve sapere e quando potremo vederlo

Gerry Scotti è senza ombra di dubbio il protagonista di questa stagione televisiva Mediaset, volto storico dell’azienda del Biscione, con La Ruota della Fortuna e La Ruota dei Campioni, sta ottenendo risultati strepitosi. Al punto che il game show, che inizialmente si pensava dovesse durare fino a novembre, alla fine è diventato un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5. E pare che anche il suo spin off, quello che vede protagonisti i vincitori delle gare del format principale, sia destinato ad avere lo stesso destino.

Dopo il successo di giovedì scorso, infatti, La Ruota dei Campioni tornerà nuovamente in onda in prima serata su Canale 5, una notizia che era nell’aria, visti i numeri strepitosi che Gerry Scotti ha ottenuto in prima serata, raggiungendo il 28% di share.

Quando va in onda La Ruota dei Campioni

Così Mediaset non ci ha pensato due volte a bissare un appuntamento così ben accolto dal pubblico ed è stata prevista una nuova puntata de La Ruota dei Campioni, che andrà in onda giovedì prossimo, dunque il 4 dicembre. Si tratterebbe del secondo appuntamento di questo spin off, in cui a battersi sono i vincitori de La Ruota della Fortuna.

Una decisione che era quasi inevitabile, con risultati del genere sarebbe stato impensabile evitare di bissare. C’è da chiedersi, però, cosa accadrà quando i campioni del game show dell’access prime time finiranno cosa si deciderà di fare per portare di nuovo Scotti e il format, seppur in modo distinto, in prima serata. A domandarsi se si passerà ai “super campioni” con un velo di ironia è stato Davide Maggio, che ha posto l’attenzione sul fatto che puntate straordinarie, rese ordinarie, potrebbero annoiare il pubblico.

Ma al momento La Ruota dei Campioni è piaciuta moltissimo ai telespettatori e, dunque, il rischio appare assai remoto. Altro discorso sarebbe se Mediaset deciderà di ripetere più volte lo show, in quel caso bisognerà capire quale sarà la risposta del pubblico. Intanto Gerry Scotti e la rete del Biscione si godono lo straordinario successo, il famoso conduttore ha risollevato – senza ombra di dubbio – la fascia dell’access prime time della rete ammiraglia, una fascia assai redditizia dal punto di vista degli introiti pubblicitari.

I telespettatori non solo hanno gradito il remake di uno storico programma, che aveva come conduttore Mike Bongiorno, ma hanno apprezzato anche la versione inedita serale, facendo diventare Gerry Scotti, non che prima non lo fosse, uno dei conduttori più seguiti della televisione italiana. Del resto il suo rapporto con Mediaset è più che consolidato e non è un caso che sia stato scelto proprio lui per condurre un programma di tale importanza. Ad oggi sicuramente ha superato di gran lunga le aspettative.