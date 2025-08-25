La Rai accelera sull’uscita di Nuzzi, ma La Vita in Diretta non si sposta

Nonostante le sfide provenienti dalla concorrenza, la Rai ha confermato la sua scelta di non modificare i palinsesti autunnali, mantenendo invariata la data di ripartenza de La Vita in Diretta, prevista per l’8 settembre alle 17.05.

Alberto Matano continuerà quindi a guidare il programma senza cedere alle pressioni della programmazione rivale, lasciando così libero spazio a Gianluigi Nuzzi, che debutterà il 1° settembre su Canale 5 con il nuovo programma Dentro la Notizia.

Le scelte della RAI

La decisione della Rai, anticipata da AdnKronos, sembra essere una strategia di sicurezza: non inseguire la concorrenza, ma puntare sulla solidità di un format che ha conquistato il pubblico pomeridiano. In effetti, il confronto tra i due conduttori promette di essere interessante, con Nuzzi, noto giornalista di Quarto Grado, che prova a ritagliarsi uno spazio nel pomeriggio di Canale 5, e Matano, che ha saputo rinnovare un programma storico della televisione pubblica, mantenendo intatta la sua identità.

Nonostante l’arrivo di Nuzzi, la Rai non sembra intenzionata a modificare un formato che ha ormai consolidato un legame stabile con il suo pubblico. Una scelta che riflette una strategia di continuità, per non intaccare quell’equilibrio che negli anni ha garantito buoni risultati d’ascolto per il programma.

L’unica eccezione a questa linea riguarda il programma Affari Tuoi, che vedrà Stefano De Martino al timone. In questo caso, il programma partirà con qualche giorno di anticipo, il 2 settembre, per testare la reazione del pubblico contro la nuova versione di Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, che ha fatto registrare grandi ascolti durante l’estate. Questo sembra essere l’unico tentativo della Rai di anticipare la concorrenza, valutando una sfida diretta tra i due programmi.

Nel resto del pomeriggio, la Rai sembra decisa a mantenere invariati gli appuntamenti consolidati. La Vita in Diretta ha costruito negli anni un rapporto solido con il pubblico, che ormai considera il programma un appuntamento fisso. Qualsiasi modifica ai palinsesti rischierebbe di spezzare questa tradizione, alterando il legame che si è creato tra il programma e i telespettatori. Per Matano, dunque, c’è spazio per prepararsi con calma a una nuova stagione, che lo vedrà impegnato anche a Ballando con le Stelle, dove ha saputo conquistare picchi di ascolto che hanno superato il 20% di share nelle ultime annate. Numeri che confermano la forza di un format ormai consolidato e che rendono rischioso un cambio di direzione improvviso.