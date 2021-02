Oggi, giovedì 25 febbraio, va in onda l’ultima puntata della seconda stagione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il docu-reality di Italia 1 condotto dal comico Andrea Pucci, in compagnia di Francesca Cipriani. L’appuntamento per l’atto finale, che decreterà la coppia vincitrice dell’edizione, è per le 21.25. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della puntata.

Nella sesta puntata de La Pupa e il Secchione arrivano in villa ospiti prestigiosi, pronti a decretare quale della coppia potrà portarsi a casa il montepremi di 20.000 euro: la giornalista Francesca Barra, la showgirl Carmen Di Pietro, il poliedrico Cristiano Malgioglio, Claudia Ruggieri (Miss Claudia di Avanti un altro!, che sta per tornare in onda) e l’attore Antonio Zequila.

Sono solo quattro le coppie ancora in gioco, disposte a sfidarsi fino alla fine per riuscire ad aggiudicarsi il posto più alto in classifica: Giulia Orazi e Gianluca Tornese, Matteo Pisano e Linda Taddei, Miryea Stabile e Luca Marini e Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Quale di queste erediterà la corona della coppia composta da Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi?

La Pupa e il Secchione, le anticipazioni dall’ultima puntata

Quali prove dovranno affrontare le coppie in gara per raggiungere la vittoria? La prima si intitola Rimbalzi e bollicine, una sfida fisica che vedrà le coppie collaborare, tra bicchieri e palle da fitness. In piena notte, poi, i concorrenti dovranno sottoporsi all’ormai iconico Interrogatorio del professor Verdegiglio. Quanti “orrore” dovrà sfoderare, per giunta in un orario così insolito?

A giudicare la Prova di Cinema e Seduzione, invece, saranno Antonio Zequila e Miss Claudia: performance piccanti, che preannunciano alcuni giochi che avranno come parola chiave “intimità”. Prima la Prova Bacio, pensata per i secchioni e coordinata da Carmen Di Pietro, poi la Nudi alla meta. Infine, prima del Bagno di cultura con Francesca Barra e Cristiano Malgioglio, il Syntony Test e la prova Su di noi, che vedrà le coppie interrogarsi per scoprire quanto si sono conosciute nel corso della permanenza in villa.