La Pupa e il secchione show, il promo con i casting di Yuri Pennisi e del sosia di Can Yaman (video)

Oggi, lunedì 21 febbraio 2022, è stato mostrato, per la prima volta, sui social ufficiali di Mediaset e Barbara d’Urso, il terzo (e per il momento ultimo) promo de ‘La Pupa e il secchione show’, in onda a partire da martedì 15 marzo, in prima serata su Italia 1.

Dopo essersi calata nei panni di Madreh, la spalla di Jean Claude (il personaggio interpretato da Marcello Cesena) nella serie cult ‘Sensualità a corte’, la padrona di casa, nel nuovo video, conosce gli aspiranti pupe/i e secchioni/e che, dopo aver superato la fase dei casting, potrebbe prendere parte al programma.

Tra i papabili concorrenti del reality, spicca, tra tutti, Yuri Pennisi. Il web creator, da quasi 346 mila followers su Instagram, è apparso, in tv, anche a nella prima edizione di ‘Love Island Italia’. Muscoli in bella vista, tatuaggi sparsi su tutto il corpo, sguardo magnetico… doti che gli potrebbero garantire l’accesso diretto a ‘La pupa e il secchione show’.

Sul sito dell’agenzia che lo rappresenta come artista si legge: “Yuri è un ragazzo con molte ambizioni ed è determinato a seguire in tutto e per tutto il suo cammino. E’ sulla buona strada per raggiungere il suo sogno: Sfondare nel mondo dello spettacolo. Le qualità non gli mancano e di sicuro nemmeno la determinazione”.

Da tenere d’occhio il sosia di Can Yaman. Sui social della d’Urso, gli utenti hanno segnalato, nel filmato, la presenza di Valentina Matteucci (“Sono un mix tra Leopardi e Schopenhauer”).