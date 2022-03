La Pupa e il Secchione show: nuova concorrente dopo il ritiro di Flavia Vento (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’, andata in onda, oggi venerdì 25 marzo 2022, Barbara d’Urso ha ufficializzato il ritiro definitivo di Flavia Vento da ‘La Pupa e il Secchione show’.

E’ una ragazza buona e surreale. Le ho detto: ‘Ce la fai a restare?!’. E mi ha risposto: “Sì, Barbara, assolutamente sì”. E’ stata una notte complicata. Ho tentato in tutti i modi. Le abbiamo detto anche: “Se ti mancano i cani, c’è un giardino enorme, ti portiamo i tuoi cagnuzzi per un pochino, stai con loro”. Non ha voluto restare.

La Pupa e il Secchione show: Flavia Vento si è ritirata

Aristide Malnati, nel prossimo appuntamento di martedì 29 marzo, conoscerà una nuova Pupa che farà il suo ingresso nella villa colmando il vuoto lasciato dall’attrice:

E’ disperato. C’è una notizia shock. Essendo andata via Flavia Vento, Aristide è rimasto da solo. Martedì faremo entrare una nuova Pupa. E’ già stata vista, è stata in televisione spesso. Entrerà una Pupissima. Flavia è una Pupa molto bella, affascinante. La Pupa che facciamo entrare per Aristide è pazzesca. Non è Paola Caruso. Oltre lei, ci sarà. Molto super sexy. Aristide ha l’ansia di dormire nello stesso letto con una donna. Ci sarà da ridere parecchio. E’ una ragazza molto bella, super sexy, è una vera Pupa e la Pupa per eccellenza. E’ italianissima.