La Pupa e il Secchione Show, Mila contro Federico Fashion Style: “Fai il parrucchiere, non sai fare il giudice” (video)

Nel corso della semifinale de ‘La Pupa e il secchione show’, Mila Suarez è finita nuovamente al ‘bagno di cultura’ contro Elena Morali. La modella marocchina ha attaccato duramente la giuria che, in queste settimane, le ha riservato voti molto bassi. In particolare, l’ex fidanzata di Alex Belli si è scagliata contro Federico Fashion Style (Qui, il video):

Suarez: “Non è corretto. Sono arrabbiatissima. La giuria, da quando sono arrivata, mi dà sempre 2 – 3 come voto. Da quando sono entrata nel programma sono finita sempre al ‘bagno di cultura’. Ci sono alcune persone che non sono mai arrivate al ‘bagno di cultura’. Non è corretto”.

Sorge: “Fatti una domanda e datti una risposta…”

Fashion Style “Ci saranno persone più acculturate di te…”

Suarez: “Tu fai il parrucchiere, non sai neanche fare il giudice. Da quando sei entrato hai detto cose orrende”.

Fashion Style: “Mica è una vergogna. Io me ne vanto di essere un parrucchiere. Come ti permetti?! Stai calma. Fly down amore”.

Sorge: “Questo è uno dei motivi per cui ricevi voti bassi…”

Fashion Style: “La prossima volta ti dò zero neanche tre… quello meriti!”

Sorge: “Lo scopo di questo programma è ‘secchionizzare’ le Pupe”.

La Pupa, però, non superando la prova è andata in nomination e a rischio eliminazione ad un passo dalla finale:

d’Urso: “E se avessi scelto una commessa di un supermercato come giurata…”

Fashion Style: “Vergognati. Non la voglio manco vedè”.