La Pupa e il Secchione Show, Mila Suarez: “Mirko? Penso che gli piaccio un po'” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’, andata in onda, stasera, venerdì 25 marzo 2022, è stato fatto vedere, per la prima volta, un confessionale inedito di Mila Suarez protagonista de ‘La Pupa e il secchione Show’. L’ex fidanzata di Alex Belli si è lasciata andare a dichiarazioni davvero bollenti che riguardano Mirko Gancitano, il promesso sposo di Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta.

ESCLUSIVA a #Pomeriggio5! Un confessionale inedito di Mila Suarez: "Il fidanzato di Guenda Goria ci prova con me" 😮#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/brloSl1ZME — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

Ho sentito Mirko vicino a me… l’altro giorno che mi aveva preso la mano. Mi sento un po’ in imbarazzo anche io. Penso che, comunque, gli piaccio un po’. Noi donne, si capisce anche dallo sguardo. Ogni tanto quando guardo Mirko negli occhi vedo questi occhiettini che luccicano un po’ di più.

Anche Vladimir Luxuria, presente in studio, ha commentato le dichiarazioni della modella marocchina:

Penso che lei voglia fare un dispetto a Guenda che sentirsi realmente attratta da lui.

Barbara d’Urso, conoscendo la gelosia di Guenda, ha promesso che, martedì 29 marzo, in occasione della terza puntata del reality di Italia 1, sarà in grado di far confrontare finalmente le due donne per chiarire le rispettive posizioni sul ragazzo.

Già, negli scorsi giorni, la Suarez aveva provocato la Goria lanciandole una frecciatina a seguito di un bagno nella vasca idromassaggio proprio con Mirko:

Tesoro, prenditi qualche medicina o la camomilla quando guarderai la puntata!

Anche in quell’occasione, la conduttrice ha cercato di smorzare gli animi credendo nel sentimento solido che lega i futuri coniugi:

Anche nelle edizioni passate si creavano degli innamorati, delle gelosie, ex fidanzati, ex fidanzate. Mirko però è un uomo molto rigoroso.

Sarà davvero così?