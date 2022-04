La Pupa e il secchione show, Maria Laura litiga con Mila per Paolo Brosio: “Non me ne vergogno” (video)

Durante l’ultima settimana di permanenza nella villa de ‘La Pupa e il secchione show’, Maria Laura De Vitis ha litigato nuovamente con Mila Suarez. L’influencer non ha gradito particolarmente le modalità con cui l’ex di Alex Belli ha tirato fuori la sua storia d’amore con Paolo Brosio:

Essere messa in ridicolo per la persona che ho frequentato prima non lo accetto. Soprattutto perché venuto è fuori dalla bocca della persona che qui reputo ‘zero’ qui dentro. Non l’ho mai sopportata.

Volano schiaffi a La pupa e il secchione show: Paola Caruso squalificata, punizione anche per Mila Suarez

Secondo la modella marocchina, Maria Laura avrebbe sfruttato la relazione con il giornalista per farsi largo nel mondo dello spettacolo (Qui, il video):

Una volta rientrata, in studio, la De Vitis ha risposto a tono alla ‘Pupa’ di Gianmarco Onestini:

Io e Paolo ci siamo voluti bene e ce ne vogliamo tuttora. Tornassi indietro lo rifarei altre tremila volte. Non sono pentita e non me ne vergogno. Non accetto che non sia stata rispettata la mia volontà di non parlare delle mie relazioni passate. Non ho usato un tono inquisitorio con nessuno. Hanno voluto ferirmi su qualcosa che preferivo non toccare. Ne ho parlato ampliamente. […] Non ho sfruttato Paolo per andare in televisione.