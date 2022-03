La Pupa e il Secchione show, Guenda Goria contro Vera Miales: “E’ lei che attacca noi” (video)

Durante l’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5‘, in onda, oggi, giovedì 24 marzo 2022, Guenda Goria ha avuto l’occasione di ascoltare, per la prima volta, un confessionale inedito registrato da Vera Miales, attualmente nel cast de ‘La Pupa e il secchione show’. La fidanzata del giornalista sportivo chiede alla ragazza un confronto per conoscere le motivazioni nascoste dietro a tanto, a suo dire, ingiustificato astio:

Quello che mi fa stare male nel non essere accettata da Guenda… non si può accettare una persona che non si conosce. Magari dovrebbe conoscermi e poi decidere se accettarmi o non accettarmi. A Guenda, involontariamente, voglio bene perché è figlia di Amedeo. Hanno gli stessi occhi. Io dentro Guenda vedo Amedeo. C’è qualcosa per forza, lo devi sputare questo rospo. Vorrei che me lo dicesse. Voglio replicare il suo pensiero. Potrò fare anche un primo passo e parlare con Mirko. Attraverso lui cercherò di capire quale è il pensiero di Guenda.

Pomeriggio Cinque Amedeo Goria: la nuova fidanzata è Vera Miales (che ha fatto il provino per The Lady)

La figlia di Maria Teresa Ruta ha replicato all’invito della modella nel sotterrare l’ascia di guerra:

Io l’ho conosciuta una volta a pranzo. Sono stata molto cordiale nei suoi confronti. Io sono in protezione di mio padre. Non sono gelosa. E’ capitato nel momento del GF… quando mio padre è entrato in casa lei era smaniosa di apparire postando continue storie su Instagram, chiamandolo ‘polpettino’ ridicolizzandolo ma io non ho detto mai niente. La cosa che mi ha dato fastidio è quando lei ha, secondo me, inscenato una gravidanza che, poi, ha smentito. Nelle settimane in cui la notizia girava non si è preoccupata di avvisare me o di mettersi in comunicazione con la mia famiglia. In quel caso, ero la persona designata a tutelare mio padre da tutti i punti di vista. Sono la persona più vicina a papà, ho un forte senso di protezione nei suoi confronti. Da figlia mi sono arrabbiata molto. Non ci siamo più sentite. Ho visto che mi ha fatto gli auguri di Natale. Li ho visti in ritardo e non le ho risposto. Non ho voglia di avere un rapporto formale con una persona con cui non ho chiarito.

Patrizia Groppelli, nel parterre degli analisti, ha tratto un’unica conclusione:

Questa Miales è in televisione grazie a voi e perché si è messa con Amedeo Goria.

Guenda, poi, ha ribattuto alle parole della sorella di Vera:

L’ho vista con mio padre in un ristorante. Eravamo a pranzo assieme. Ho omesso un piccolo dettaglio perché era pieno di paparazzi. Evidentemente qualsiasi cosa fa è circondata dai paparazzi. […] E’ lei che attacca noi se no non avrebbe altro da dire in televisione. E’ lei attacca me e mia mamma per creare delle dinamiche. Se si vogliono bene si volessero bene e basta.

La famiglia Goria al centro di mille dinamiche! 💥

Ne parliamo ORA a #Pomeriggio5 📺 pic.twitter.com/bQ4Q3mD2Xx — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 24, 2022