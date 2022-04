Nel corso della semifinale de ‘La Pupa e il Secchione show’, andata in onda, ieri sera, martedì 26 aprile 2022, Francesco Chiofalo ha avuto modo di confrontarsi con la fidanzata Drusilla Gucci. L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ non ha particolarmente gradito gli apprezzamenti reciproci tra il forzuto concorrente e Malena (Qui, il video).

Hai finito questo spettacolino pietoso? Quello che hai fatto in tutto questo tempo, fino adesso. È una cosa disgustosa, tu sei disgustoso.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha cercato di far valere le proprie ragioni convinto di essere in grado di respingere qualsiasi tipo di avance da parte di un’altra donna per difendere il loro amore:

Non ti piaccio più? Dai amore per favore non mi fare mettere a piangere davanti a tutti. Mi vergogno.

La replica dell’ex isolana non si è fatta attendere:

Bravo vai a vergognarti in un angolino. Andate a vergognarvi tutti e due. Se l’avevi toccata eri sottoterra con i fiorellini sopra.

Il Pupo, inginocchiandosi e baciando i piedi della propria compagna, ha voluto pubblicamente farle le sue scuse:

Ho visto che mi ha guardato l’ho detto per pour parler, ho visto che mi ha notato ma sai un po’ di goliardia come tra amici, tutti a dire è una bella ragazza e io dico ‘raga guardate però ha guardato me’. Tu lo sai che non ti tradirei mai, puoi mettermi alla prova in qualsiasi momento. Io ti amo da morire e tu sei tutta la via mia, non ti farei niente di male. L’ho detto solamente perché avevo paura che ci poteva rimanere male di una mia eventuale respinta. Ti posso dire una cosa? È normalissimo che io possa piacere a qualche donna, perché tante donne sono di buon gusto e mi sanno apprezzare. Come te! Non ho detto niente di male.

Un bacio appassionato stempera la tensione:

Se ne riparla tra una settimana.

Anche Barbara d’Urso, prima di congedarsi dalla sua ospite, ha voluto ribadire che la Gucci era davvero risentita per le parole di Chiofalo: