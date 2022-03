Ormai, come anticipato dalla stessa Barbara d’Urso, Flavia Vento ha deciso di ritirarsi, dopo appena 8 giorni, da ‘La Pupa e il Secchione show’. Al suo posto, domani, martedì 29 marzo 2022, vedremo Elena Morali.

La Pupa e il Secchione show: Flavia Vento si è ritirata

Trashitaliano (ma anche ‘Pomeriggio 5’) ha mostrato, per la prima volta, i retroscena dell’addio della showgirl. La coppia formata dalla Vento e da Malnati era stata ‘graziata’ dalla conduttrice e dalla giuria dopo aver perso il ‘bagno di cultura’. A loro era stata offerta eccezionalmente la possibilità di restare in gioco con una piccola (ma, a questo punto, insormontabile) penitenza. Abbandonare gli agi e le comodità della villa passando del tempo nello sgabuzzino.

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, però, non sembra aver preso la notizia con il giusto spirito:

Io, comunque, domani mattina me ne vado via perché nello sgabuzzo non ci sto. Dovrei dormire così?