La Pupa e il secchione show, Flavia Vento: “E’ successa una cosa grave” (video)

Flavia Vento, in collegamento da casa dopo il ritiro da ‘La Pupa e il secchione’, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la villa dopo appena 8 giorni (Qui, il video):

Sono cose mie private. Non voglio parlare di questo in uno studio televisivo. E’ successa una cosa di cui non voglio parlarne. Posso non parlarne? Poi, quando sarà ne parlerò. E’ una cosa abbastanza grave. Non ne voglio parlare ora. Il motivo per cui me ne sono andata è un motivo molto grave. Perché non voglio parlare dei miei problemi.

La Pupa e Il Secchione La Pupa e il Secchione show, i retroscena dell’addio di Flavia Vento: “Non sono portata per questi reality” (video)

Anche i tre giurati hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’ormai ex Pupa. Antonella Elia, in particolare, ha ricordato un episodio in cui la Vento l’avrebbe pregata di rientrare nella casa del ‘GF Vip‘:

Elia: “E’ patetico”

Vento: “Ti denuncio”

Dello stesso parere anche Soleil Sorge:

Sorge: “Di cosa vorresti parlare? Di come trascorrerai la Pasqua?”

Vento: “In questo momento sono un po’ provata”.

Più diretto, invece, Federico Fashion Style:

Fashion Style: “Secondo me hai tolto la possibilità a molte tue colleghe che volevano stare al tuo posto. E’ una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano qui. Tu puoi avere tutti i problemi del mondo, non hai rispetto, scusami. A tutto c’è un limite”

Vento: “Forse era meglio non fare un collegamento in questo momento della mia vita. Non mi merito questi attacchi”.