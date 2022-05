La Pupa e il Secchione Show: Elena Morali riceve la proposta di matrimonio da Luigi Mario Favoloso (video)

Durante la finale de ‘La Pupa e il Secchione show’, Elena Morali, prima eliminata dalla gara assieme al suo ‘Secchione’, Aristide Malnati, ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato Luigi Mario Favoloso:

Non sai quanto sei mancato a me. Nonostante io a volte facessi lo ‘sciocchino’ su Instagram, io non mi sono perso un secondo di te. Era l’unico modo che avevo per cercare di captare il tuo stato d’animo. Ho seguito tutto. Hai fatto un percorso straordinario. Hai fatto vedere, per la prima volta, cosa sei. Sei intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile. Ti ho visto piangere tante volte. Mi è dispiaciuto. Sarei voluto essere lì a tirarti su quando faccio a casa. non ti voglio vedere più piangere. Ti amo, te lo volevo dire in tutti i modi.