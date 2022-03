La Pupa e il Secchione Show: Elena Morali o Francesca Cipriani concorrenti?

Ieri, nel corso dell’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’, Barbara d’Urso ha annunciato il ritiro definitivo di Flavia Vento da ‘La Pupa e il secchione show’ e l’ingresso di una nuova Pupa accanto ad Aristide Malnati:

C’è una notizia shock. Essendo andata via Flavia Vento, Aristide è rimasto da solo. Martedì faremo entrare una nuova Pupa. E’ già stata vista, è stata in televisione spesso. Entrerà una Pupissima. Flavia è una Pupa molto bella, affascinante. La Pupa che facciamo entrare per Aristide è pazzesca. Non è Paola Caruso. Oltre lei, ci sarà. Molto super sexy. Aristide ha l’ansia di dormire nello stesso letto con una donna. Ci sarà da ridere parecchio. E’ una ragazza molto bella, super sexy, è una vera Pupa e la Pupa per eccellenza. E’ italianissima.