La Pupa e il secchione show: Drusilla Gucci lascia Francesco Chiofalo? (video)

Nelle scorse ore, Drusilla Gucci, fidanzata di Francesco Chiofalo, protagonista de ‘La Pupa e il secchione show’, sui social, ha rotto il silenzio attorno al comportamento del compagno che non avrebbe pronunciato un secco ‘no’ di fronte alla proposta indecente di Malena a trascorrere del tempo assieme in villa. L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ si è voluta prendere del tempo per riflettere su quello che è accaduto in trasmissione:

Ieri sera mi avete chiesto tutti un opinione sulla puntata de ‘La Pupa’ e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento, non cambia. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto. Sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo. Sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Io… boh. Sono veramente schifata, non mi viene in mente altra parola. Quindi veramente basta. Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente.

Intervenendo, ieri, a ‘Pomeriggio 5’, Drusilla, però, ha voluto precisare meglio il concetto desiderosa di un confronto diretto con il compagno dentro e fuori dal programma:

Non mi interessa quale sia il lavoro di Malena ma solo che abbia fatto delle avances al mio fidanzato che, appunto, è fidanzato. È una cosa scandalosa!

Peraltro, Barbara d’Urso ha invitato ufficialmente la Gucci a partecipare al prossimo appuntamento de ‘La Pupa e il secchione show’ per parlare con Francesco, ad oggi, ancora all’oscuro di tutto. Accetterà?