La Pupa e il Secchione show anticipazioni: la lite tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’, in onda, oggi, lunedì 28 marzo 2022, è stato mandato un breve estratto della lite tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo prevista per la terza puntata de ‘La Pupa e il secchione show’.

Dopo aver annunciato il ritiro di Flavia Vento, sui social ed in trasmissione, Barbara d’Urso ha svelato uno degli argomenti cult del nuovo appuntamento di domani:

C’è già una prima lite, purtroppo. Chiamiamola incomprensione tra il secchione Gianmarco Onestini e il Pupo Francesco Chiofalo.

Tra i due protagonisti del reality c’è stato un duro faccia a faccia che si capirà meglio domani:

Onestini: “Finché si gioca si gioca. Tutti contenti. Adesso se vuoi non ti faccio domande su un ambito che non sai. Io non so qui per farmi inquisire da nessuno. Questa è la prima cosa che deve essere chiara a tutti”.

Chiofalo: “A differenza tua, io mi metto a ridere. Se esce fuori se non so niente mi faccio una risata. Tu alzi e ti incaxxi”.

In un altro brevissimo filmato, l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ cerca un ennesimo confronto:

Chiofalo: “Invece di rispondermi così, io mi alzavo in piedi che succedeva?!”

Al rientro in studio, la d’Urso ha sottolineato che ‘La Pupa e il secchione show’ è seguitissimo anche in Spagna dove il neo Secchione è seguitissimo per le partecipazioni a vari trasmissioni iberiche: