La Pupa e il secchione show, Amedeo Goria scarica Vera Miales?: “Deve fare il suo gioco” (video)

Ospite, oggi, di ‘Pomeriggio 5’, in onda, stasera, martedì 29 marzo 2022, Amedeo Goria ha spiegato, in maniera approfondita, le dichiarazioni rilasciate a ‘Vip Mese’. Il giornalista ha manifestato l’intenzione di non privare la compagna, Vera Miales, di qualsiasi tipo di libertà.

La vorrei più sbarazzina solo per permetterle di andare avanti nel gioco. Nel reality non puoi permetterti di sentirti bloccata […] Non posso avere nei suoi confronti pretese o legami che ci limitino.

La Pupa e Il Secchione La Pupa e il Secchione show, Guenda Goria contro Vera Miales: “E’ lei che attacca noi” (video)

Con Nicolò Scalfi, si sta sviluppando un’attrazione che potrebbe sfociare in qualcosa di più profondo. L’ex marito di Maria Teresa Ruta non è affatto preoccupato della piega che potrebbe prendere questo rapporto:

Lo accetterei, voglio solo il suo bene, io e lei non abbiamo intenzione di sposarci: amore, una tenera amicizia, per ora non so dirlo davvero.

L’ex telecronista sportivo, in studio, ha fatto alcune precisazioni sul virgolettato del magazine:

Io sono felice per l’esperienza di Vera a La Pupa e il secchione. La vorrei più disinvolta, più distaccata, slacciata da me. Deve fare il suo gioco e sfoderare la sensualità che mi ha conquistato. Quando non c’è mi manca, le voglio molto bene. Un anno e quattro mesi di coabitazione. E’ un rapporto importante il nostro. Non l’ho scaricata. Questa è la prova d’amore, lasciare libera la donna di realizzarsi.

Goria, nelle ultime settimane, è apparso sulle riviste di gossip con Stella, l’amica speciale di Alex Belli. I paparazzi hanno immortalato anche un bacio e tante affettuosità alla luce del sole. Patrizia Groppelli non ci sta:

Che stia complice di questo teatrino. Stai prendendo in giro il tuo pubblico. Mi hai deluso, sei stato un grande giornalista, sei un padre di famiglia.

Amedeo Goria ha scaricato Vera Miales? Lui parla di "lasciarla libera come prova d'amore" ma non tutti gli analisti sono convinti… #Pomeriggio5#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/a9A8vz7eUW — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 29, 2022