La pupa e il secchione e viceversa: anticipazioni terza puntata del 4 febbraio 2021

Terzo appuntamento con La pupa e il secchione e viceversa in onda su Italia 1 questa sera, giovedì 4 febbraio, in prima serata. Il programma è giunto alla sua quarta edizione e quest’anno – ricordiamo – è condotto da Andrea Pucci affiancato da Francesca Cipriani.

Vi diciamo subito che in apertura di puntata assisteremo ad un nuovo colpo di scena che rimescolerà le carte nei rapporti tra pupe e secchioni. Questi ultimi (insieme ai pupi) saranno i protagonisti di un ripensamento, ciò vuol dire che sarà riservata a loro una decisione: restare o no rispettivamente con la propria compagna pupa o secchiona.

A tutto questo va ad aggiungersi un nuovo componente tra i pupi. Sarà particolarmente scomodo ai pupi Gianluca e Matteo, entrambi infatti temono che le loro secchione possano interessarsi alla new entry, sarà così? I rapporti si fanno sempre più stretti, la pupa Stephanie ed il secchione Guidi sono sempre più vicini. E De Santis? Una romantica lettera prova a sciogliere il cuore e le timidezze della secchiona Orazi.

La pupa e il secchione e viceversa: ospiti della puntata del 4 febbraio 2021

Parterre de roi tra gli ospiti di stasera, tra di loro, come sempre, qualcuno sarà abbinato ad una prova che sarà interessante ai fini della classifica e delle dinamiche del gioco: la presenza Roberto Giacobbo porterà pupe e pupi alla conduzione di un talk show affiancati da secchione e secchioni nel ruolo di vallette e valletti. Oltre il conduttore di Freedom, anche l’attore Enzo Salvi. Ci sarà anche una prova speciale intitolata Stilisti per un giorno, madrina d’eccezione: Jo Squillo. A lei il compito di giudicare i look creati dalle secchione e dai secchioni per i loro compagni.

Un percorso pieno di insidie e difficoltà attenderà i concorrenti per una imprevedibile prova fisica che si svolgerà in un Parco avventura.

Il professor Diego Verdegiglio riporterà la tensione dell’interrogatorio, non mancheranno le prove di riconoscimento, l’acchiappa Pupe ed il Syntony test che questa settimana verte sul futuro: le paure e le speranze che potrà offrire.

Per il bagno di cultura (che darà il verdetto della coppia eliminata) arrivano Francesca Barra e Cristiano Malgioglio.