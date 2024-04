Chi sono i Secchioni de La Pupa e il Secchione 2024?

Stasera, mercoledì 10 aprile 2024, è iniziata ufficialmente, la nuova edizione de ‘La Pupa e il secchione 2024‘, in onda su Italia 1 e condotta da Enrico Papi.

Conosciamo meglio i Secchioni di questa stagione.

Chi è Alessio Pino de La Pupa e il Secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Alessio Pino ha 28 anni è napoletano. E’ laureato al Conservatorio in chitarra classica. Ha una laurea anche in Ingegneria Edile. Sta facendo un dottorato tra intelligenza artificiale ed estimo. Coordina progetti europei ed ha un’agenzia di traduzioni. E’ interessato alla magia ed è un cartomante, legge i tarocchi. Parla 7 lingue. Il suo profilo Instagram @alessiopino.frello. Fa coppia con la Pupa Virginia.

Chi è Federico Silvio Gorrino de La Pupa e il secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Federico Silvio Gorrino ha 27 anni ed è di Torino. E’ laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino. E’ una persona molto romantica ed adora cucinare soprattutto i dolci. Lo chiamano Chico Malo. Il suo profilo Instagram è @gorrinoreal. E’ stato scelto da Anastasia.

Chi è Gianluca Lonardo de La Pupa e Il Secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Lonardo arriva da San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini. Studia Lingue straniere. Attualmente sta frequentando la facoltà di Mediazione linguistica ed interculturale. Nello specifico studia inglese, tedesco e giapponese. E’ un pendolare, va all’Università in treno. Vive ancora con i genitori a cui è molto legato. Discutono ancora sugli orari in cui andare a dormire. E’ contorsionista. Non ha mai baciato una ragazza. Rosaria gareggia con lui. Il suo account Instagram è @gianlu_lonardo.

Chi è Michele Sciamanna de La Pupa e il Secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Michele ha 29 anni ed è originario di Assisi in provincia di Perugia. Ha conseguito una laurea magistrale in Scienze chimiche con il massimo dei voti. Da bambino era l’ultima scelta per definire le squadre di calcio. Non è mai stato in classifica tra i ragazzi più belli della scuola. Non ha mai baciato una ragazza. Swami è la sua compagna d’avventura. E’ anche su Instagram con l’username @mike_doc.94.

Chi è Federico Rifugiato de La Pupa e Il Secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Rifugiato è di Alia, un piccolo paese in provincia di Palermo. Ha 25 anni. Da sempre, ha avuto la vocazione per l’insegnamento. In particolare per la matematica, la fisica, la chimica. Gli piace tutto quello che ha a che fare con il mondo nerd (videogiochi, fumetti, scacchi). E’ appassionato anche di ballo. E’ su Instagram con il nick @federico_rifugiato. Fa squadra con Aurora.

Chi è Simone Candido de La Pupa e il secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Candido ha 21 anni ed è uno studente di Ingegneria Informatica a Torino. Nel tempo libero, monta e smonta computer. Ha nostalgia della sua terra (Manfredonia), della cucina e della mamma. Non vede l’ora che, ogni volta, arrivi il ‘pacco da giù’ con ogni ben di Dio. Fa le battute squallide. E’ su Instagram come @simocandido.

Chi è Pestarino de La Pupa e il Secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Alessandro Pestarino ha 28 anni ed arriva da Ovada in provincia di Alessandria. Annalisa è la sua Pupa. Apprezza l’arte, la cultura, il cinema, la letteratura. Ama scrivere poesia. Ha un profilo Instagram @alessandropestarino.

Chi è Pio Savelli de La Pupa e il secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Savelli ha 21 anni ed è originario di Foggia. E’ uno studente di Giurisprudenza e Belle Arti. E’ appassionato di letteratura greca e latina. Scrive libri di filosofia narrativa e anche poemi lirici didascalici. Basa tutta la sua vita sulla teoria dell’humanitas. Ha un profilo Instagram con lo pseudonimo @pio_savelli. Fa coppia con Noemi.

Chi è Andrea Valenza de La Pupa e il Secchione 2024? Età, lavoro, Instagram

Andrea ha 23 anni ed è di Vimercate in provincia di Monza. E’ laureato in Economia. E’ un animatore in oratorio, ed ama recitare e studiare canto lirico. Adora anche viaggiare e realizzare video in stile Roberto Giacobbo. Il suo profilo Instagram è @andrea_valenza1408. E’ stato scelto da Camilla.