Mentre Uomini e Donne è in vacanza c’è chi attende le anticipazioni della nuova stagione, che secondo alcuni rumor, potrebbe mettere al centro un’amata dama del Trono Over

“La prossima tronista sarà una dama famosa del trono over”. Le indiscrezioni su Uomini e Donne

La macchina della curiosità intorno a Uomini e Donne non si ferma mai, nemmeno durante la pausa estiva. A programma concluso, il pubblico affezionato continua a interrogarsi su cosa accadrà nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi. E come da tradizione, il futuro del trono classico e di quello over sembra già essere al centro di indiscrezioni e ipotesi che circolano con insistenza nei social.

Al centro delle chiacchiere, stavolta, non ci sono solo le storie d’amore interrotte o i possibili ritorni dei volti noti, ma una voce ben più clamorosa: sembra che una delle protagoniste più discusse del trono over stia per compiere un grande passo, diventando a tutti gli effetti la nuova tronista. Un colpo di scena che riporterebbe alla mente l’esperienza di Ida Platano, la prima dama ad aver ottenuto una poltrona rossa tutta sua dopo anni nel parterre.

A spingere verso questa direzione sarebbe la voglia del programma di rinnovarsi senza perdere il contatto con i suoi volti più amati. L’idea di trasformare una dama – già conosciuta, apprezzata e seguita – in una nuova protagonista assoluta del trono classico, sarebbe un modo per dare continuità narrativa e mantenere vivo l’interesse del pubblico. Ma chi sarà davvero a prendere posto sulla famosa poltrona?

Una scelta strategica che potrebbe piacere molto al pubblico

Secondo alcune indiscrezioni, la candidata più accreditata sarebbe Sabrina Zago. Il suo percorso nello studio di Uomini e Donne non è stato tra i più fortunati, almeno sul fronte sentimentale. Più volte al centro dell’attenzione, ha visto i suoi ex cavalieri intraprendere relazioni con altre dame, lasciandola – di fatto – con il cuore spezzato. Nonostante ciò, Sabrina è riuscita a guadagnarsi l’affetto del pubblico grazie alla sua sincerità e al modo in cui ha affrontato le delusioni, sempre con classe e ironia.

La sua possibile ascesa al trono appare quindi come un riscatto simbolico, oltre che televisivamente appetibile. Sabrina è una donna di forte presenza scenica, elegante e con il giusto mix di sensibilità e grinta. Caratteristiche che, unite alla sua esperienza nel parterre over, la renderebbero una tronista perfetta per attrarre corteggiatori sia più giovani che maturi.

Nel frattempo, tra chi sogna il suo trono, c’è anche chi si chiede se Gianni Sperti potrebbe emulare Tina Cipollari e diventare protagonista di un trono “giocoso”, come accaduto nella stagione appena conclusa. L’opinionista, storicamente molto riservato sulla propria vita privata, difficilmente accetterebbe un’esposizione simile. Ma se c’è qualcuno in grado di convincerlo, quella è Maria De Filippi. D’altronde, lo sketch con Tina ha funzionato bene, e replicare il format con Gianni potrebbe garantire nuove gag e momenti di leggerezza.

Intanto, si ipotizzano anche i ritorni nel parterre over. Gemma Galgani, come ogni anno, non può mancare all’appello e si preannuncia già pronta a inaugurare nuovi teatrini sentimentali. Con lei potrebbero tornare anche volti recenti come Margherita, Agnese e – ovviamente – la stessa Sabrina, qualora la voce sul trono non dovesse concretizzarsi. Tra i cavalieri, si vocifera del ritorno di Arcangelo, pronto a rinnovare le scintille con Tina, e del discusso Sebastiano.