“La prossima tronista di Uomini e Donne”, l’indiscrezione

Potrebbe succedere, come è già successo in passato, ma l’indiscrezione sulla presunta nuova tronista di Uomini e Donne, non è comunque passata inosservata. Nonostante l’estate sia ormai alle porte e il dating show di Maria De Filippi abbia spento i riflettori per godersi le vacanze, già si comincia a parlare di chi potrebbe sedere sull’ ambita poltrona rossa a partire da settembre.

Tra le voci più insistenti, una ha preso il sopravvento, grazie a Deinaira Marzano che l’ha diffusa sui suoi canali social. I telespettatori non hanno dimenticato il volto dolce ma determinato di una delle protagoniste dell’ultima edizione. Una corteggiatrice che, pur non essendo stata la scelta finale, ha saputo lasciare il segno: Nadia Di Diodato.

Chi sperava di rivederla in studio, magari in una veste diversa, potrebbe vedere il proprio desiderio avverarsi. Il suo percorso, interrotto bruscamente con una delusione, potrebbe trasformarsi in una nuova avventura tutta da vivere.

La rivincita di Nadia

La popolare influencer esperta di retroscena televisivi, Deianira Marzano ha fatto scoppiare il caso con una storia su Instagram: “Nadia possibile tronista” è la scritta che ha circolato in questi ultimi giorni nel web. La ventenne originaria di Intermesoli, in provincia di Teramo, che ha corteggiato Gianmarco Steri in quest’ultima edizione del programma, è uscita di scena visibilmente delusa dopo che lui ha scelto Cristina Ferrara.

Una decisione che ha spiazzato molti fan, convinti che la connessione tra Gianmarco e Nadia fosse più autentica.”Per me l’amore non è mai stato positivo. Trovavo sempre persone sbagliate. Pensavo fosse la persona giusta, lo scatto con Gianmarco c’è stato subito altrimenti non sarei rimasta. Io non vedevo l’ora di uscire per lui. Iniziavo a provare delle cose e mi sento stupida a dirlo adesso. Io penso che certe cose sono vere solo se condivise”. Le sue parole. A distanza di settimane, però, Nadia ha preferito non esporsi più pubblicamente, né con post né con interviste, lasciando che il tempo parlasse per lei.

Ora però qualcosa potrebbe cambiare. Dopo aver archiviato la delusione, sembra pronta a rimettersi in gioco. Nessuna dichiarazione ufficiale, certo, ma il silenzio potrebbe essere solo il preludio a un ritorno studiato nei minimi dettagli. Il pubblico, d’altronde, ha mostrato fin da subito un certo affetto nei suoi confronti e molti sarebbero felici di rivederla come tronista, con l’opportunità di scegliere e non solo di essere scelta. Tuttavia, per avere la conferma ufficiale bisognerà attendere ancora qualche settimana. Le registrazioni della nuova stagione inizieranno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, e solo allora si scoprirà se la voce diventerà realtà. Per il momento, da parte della redazione del programma e della diretta interessata tutto tace.