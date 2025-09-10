La Promessa, spoiler spagnoli: brutto incidente, paura per Petra

Si annunciano momenti ad alta tensione per i residenti de La Promessa. Lo rivelano gli spoiler spagnoli della soap in onda su Rete 4. Nelle prossime puntate Petra avrà un brutto incidente che renderà ancora più tesi i rapporti con Cristobal. Ma ci sarà spazio anche per altre vicende come quella tra Vera e Lope. Novità in arrivo anche per quanto riguarda Jana e l’autore del delitto.

Nelle precedenti puntate della soap iberica Jana ha fatto ritorno alla tenuta dei marchesi De Lujan dopo aver passato qualche giorno a casa del dottore presso il quale aveva lavorato un tempo. Manuel ha riabbracciato con grande gioia la sua fidanzata. Jana però ha dettato le sue condizioni alla marchesa.

Per la giovane è di fondamentale importanza non rinunciare alle amicizie strette a palazzo con gli ex colleghi della servitù. Jana dunque non ha alcuna intenzione di rispettare il divieto che le è stato imposto da Cruz. Nel frattempo Maria ha baciato padre Samuel. Ma ecco cosa succederà nei prossimi episodi de La Promessa.

La Promessa, anticipazioni: Petra vittima di un brutto incidente, paura per la governate

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che per gli abitanti della tenuta sono in arrivo momenti drammatici. In particolare Petra sarà vittima di un brutto incidente nei giardini. Questo sventurato episodio alimenterà una nuova spirale di tensioni a palazzo. I rapporti tra Petra e Cristobal si faranno infatti ancora più tesi e difficili.

Arcos infatti vorrà vendicarsi per quanto successo. Così facendo soffierà ulteriormente sul fuoco della discordia ravvivando il conflitto con Cristobal. Spazio anche per le vicende di Maria, soggiogata dal sentimento che nutre per Samuel. Dopo una notte di festa con annessa ubriacatura la cameriera finirà per crollare. Le conseguenze della sbornia saranno evidenti e Fernández dovrà ascoltare i rimproveri dei colleghi.

Teresa e Lope infatti non mancheranno infatti di rinfacciare a Maria le condizioni in cui ha fatto rientro a palazzo. A prendersi cura di lei intanto penserà Manuel e questo gesto ricco di premura cementerà ancor più il loro legame. Vera e Lope si riappacificheranno. Ma poi si lasceranno. Insormontabili i problemi familiari, che non cesseranno di mettersi in mezzo tra i due.

Vera sarà angosciata al pensiero di non essere riuscita a riconciliarsi con la propria famiglia. Lope invece proverà una manovra di riavvicinamento. Successivamente Vera prenderà una drastica decisione: lasciare Lope. Nel frattempo si farà luce sul delitto di Jana, con nuovi dettagli sulla vicenda. Lorenzo De La Mata punterà il dito contro Leocadia, accusandola di essere l’assassina della moglie di Manuel.

Da parte sua la donna ricorderà i fatti accaduti la notte dell’omicidio. Così facendo rivelerà l’identità del vero responsabile dell’assassinio. Le anticipazioni ancora non rivelano se ad assassinare Jana è stata Leocadia o un altro personaggio della soap.