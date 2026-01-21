La Promessa, spoiler drammatico, il mistero della morte di Jana: riesumata la salma

Il giallo sulla morte di Jana si farà sempre più fitto nelle prossime puntate della soap spagnola trasmessa su Rete 4.

La drammatica scomparsa di Jana non ha certo esaurito – al contrario – i misteri legati alla straziante morte della moglie di Manuel. Si prospettano anzi ulteriori colpi di scena. Nelle prossime puntate un’inquietante ipotesi sulla sua fine troverà conferma quando il corpo senza vita della giovane protagonista de La Promessa verrà riesumato.

La riesumazione della salma di Jana avverrà nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana da lunedì 26 gennaio a domenica 1° febbraio. Spazio anche alle vicende di Tono. Rimproverato da Candela per la severità manifestata nei confronti di Simona, il ragazzo prenderà una decisione radicale.

La Promessa, anticipazioni drammatiche: riesumato il corpo di Jana, mistero sempre più fitto sulla sua morte

Le anticipazione delle puntate da La Promessa dal 26 gennaio al 1° febbraio rivelano che Pia riesumerà il corpo di Jana. Lo stato del cadavere la porterà a confermare le ipotesi di Curro sulla morte della sorella. Tono invece continuerà a rimanere al palazzo. Ma rifiuterà di parlare con Simona. A quel punto Candela rimprovererà il giovane.

La donna proverà a spiegare al ragazzo quanto sua madre lo ami malgrado gli errori commessi in passato pensando di agire per il suo bene. Nel frattempo Petrà rivelerà a Simona che suo figlio si trova al palazzo sotto mentite spoglie. La cuoca avrà timore delle ripercussioni. La governante però le dirà di non avere alcuna intenzione di prendere provvedimenti.

Quando padre Samuel si recherà nella camera di Antonio si accorgerà tuttavia che il ragazzo ha lasciato la tenuta senza lasciare tracce o informare qualcuno della sua partenza. Tanti pensieri terranno occupata nel frattempo la mente di Pia, tormentata dalla richiesta di Curro. Qualche giorno prima il valletto le aveva chiesto aiuto per riesumare il corpo di Jana.

Pia non riuscirà a pensare ad altro, faticando a nascondere ai colleghi il suo stato d’animo. Sul calare della sera la donna andrà al cimitero portando con sé una pala. Pia farà ritorno al palazzo nel cuore della notte, completamente sconvolta. Petra e Curro, nel vederla in quelle condizioni, saranno pronti a chiederle delle spiegazioni.

La domestica si giustificherà col turbamento legato alla scomparsa di Dieguito, ancora al centro dei suoi pensieri malgrado il ritrovamento. Currò tuttavia mangerà la foglia e intuirà che dietro c’è qualcosa di più. L’indomani, una volta rimasto solo con Pia, la esorterà ad avere fiducia in lui. La donna allora gli rivelerà di aver riesumato il corpo di Jana.

Pia dirà di non averlo voluto coinvolgere per non turbarlo. In lacrime, gli racconterà la terribile esperienza. Poi fornirà a Curro un’informazione di fondamentale importanza: il corpo di Jana appariva ceruleo. La riesumazione del cadavere confermerà così che Curro aveva visto giusto sulla possibilità che la sorella fosse morta per avvelenamento.