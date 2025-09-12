La Promessa, spoiler: chi è l’assassina di Dolores, arriva la confessione

Nelle prossime puntate uscirà alla luce del sole l’identità della donna che ha ucciso la madre di Jana (e perché lo ha fatto).

Si annuncia una svolta decisiva nelle vicende de La Promessa. Le anticipazioni spagnole della soap in onda su Rete 4 rivelano che nelle prossime puntate arriverà la confessione dell’assassina di Dolores. Si scoprirà che dietro l’uccisione della madre di Jana c’è la stessa mano che ha messo fine all’esistenza di Carmen e che successivamente ucciderà anche la stessa Jana.

Prima di vedere cosa dicono le anticipazioni sarà utile riepilogare quanto accaduto negli scorsi episodi de La Promessa trasmessi su Rete 4. Cruz è rimasta a bocca aperta quando ha visto arrivare Leocadia alla tenuta. Anni prima la marchesa aveva ordinato infatti a Romulo di toglierla di mezza.

Non appena Cruz ha visto ripresentarsi la sua amica di un tempo, diventata poi grande rivale, ha confessato a Petra quanto successo sconvolgendo anche la governante. Nel frattempo Maria ha annunciato in cucina l’arrivo di Leocadia, lasciando di stucco anche Simona e Candela, a loro volta convinte che la vecchia amica della marchesa fosse morta e sepolta da un pezzo.

La Promessa, anticipazioni: la confessione dell’assassina di Dolores (e non solo)

Tre omicidi rimasti a lungo irrisolti troveranno finalmente una spiegazione, rivelano le anticipazioni spagnole. La vera responsabile dei “cold case” de La Promessa si paleserà in Leocadia, assassina di Dolores, Carmen e Jana. Sulla spinta di diverse motivazioni, la donna agirà inizialmente dietro ordine di Cruz.

Successivamente Leocadia si muoverà invece per soddisfare un desiderio di vendetta personale. Così trasformerà la sua rabbia in un diabolico piano criminale destinato a coinvolgere tutta la tenuta. Un flashback rivelerà al pubblico che ad uccidere Carmen e Dolores, rispettivamente prima moglie di Alonso e madre di Diana, è stata proprio Leocadia.

L’ordine di eliminare le due donne è arrivato direttamente da Cruz, con Leocadia come esecutrice materiale degli omicidi. L’assassina ha eseguito i due delitti nella convinzione di ricavarne un ruolo di rilievo e altri vantaggi sociali. Ma in cambio dei suoi “servizi” Leocadia non ha mai ricevuto mai nulla.

Dopo aver fatto fuori Dolores, la donna ha consegnato Curro – il bimbo nato dalla storia con Alonso – al barone De Linaja, il quale a sua volta ha consegnato il piccolo a Eugenia, facendo credere a tutti che fosse il figlio concepito dalla sorella di Cruz con il marito, il capitano Lorenzo de La Mata. Davanti a Jana, Leocadia confesserà di essere semplicemente stata l’esecutrice degli ordini di Cruz.

Jana sarà sconvolta nell’apprendere la verità sulla morte della madre e il coinvolgimento diretto di Cruz e Leocadia, mente e braccio del delitto. Ma non finirà qui. Ormai consumata dal livore nei confronti di Cruz, Leocadia deciderà di colpire anche Jana per far ricadere la colpa sulla marchesa, rea ai suoi occhi di non averle concesso l’agognato posto in società che anni prima le aveva promesso, dopo essersi macchiata del primo omicidio.

Dopo aver sparato a Jana, Leocadia le metterà in mano un bottone dell’abito di Cruz, così da incastrare la marchesa. Il suo depistaggio sarà coronato dal successo. Cruz verrà accusata dell’omicidio di Jana e incarcerata mentre la figlia di Dolores morirà condividendo così il triste destino della madre.